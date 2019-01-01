Learner Reviews & Feedback for اجتماع النهج الرشيق (Agile) والتفكير التصميمي by University of Virginia
About the Course
رغم النوايا الطيبة للجميع وعملهم الجاد وأفكارهم الرائعة، ينتهي المطاف بالكثير من الفرق بابتكار منتجات غير مرغوبة أو لا يمكن استخدامها أو لا يشتريها أحد. ولكن ليس من الضروري أن تسير الأمور هكذا. فالنهج الرشيق والتفكير التصميمي يوفران طريقةً مختلفةً –وفعالةً– لتطوير المنتجات بشكلٍ يؤدي إلى تقديم حلولٍ ذات قيمة لمشكلات فعلية. وفي هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية تحديد العناصر التي تُمثّل قيمةً للمستخدم في وقتٍ مبكرٍ من العملية (أو بعبارة أخرى التخطيط المبكر لتحقيق القيمة) عن طريق تركيز جهود فريقك على النصوص السردية عن المستخدم القابلة للاختبار وتكوين منظور مشترك قوي.
هذه الدورة التدريبية مَدعومة من معهد باتن بكلية داردن لإدارة الأعمال التابعة لجامعة فيرجينيا. جديرٌ بالذكر أن رسالة معهد باتن هي الارتقاء بالعالم من خلال ريادة الأعمال والابتكار: www.batteninstitute.org....