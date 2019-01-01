Learner Reviews & Feedback for Agile и дизайн-мышление by University of Virginia
About the Course
Несмотря на хорошие намерения, упорный труд и основательные идеи, слишком много команд создают продукты, которые никому не нужны, которые нельзя использовать и которые никто не покупает. Но так не должно быть. Agile и дизайн-мышление предлагают иной, эффективный подход к разработке продукции, который приводит к ценным решениям значимых проблем. В этом курсе вы узнаете, как определить, что ценно для пользователя на раннем этапе процесса, сосредоточив усилия команды на тестируемых описаниях пользователя и создании сильной общей точки зрения.
Этот курс проводится при поддержке Института Баттена в Школе бизнеса Дарден Университета Вирджинии. Миссия Института Баттена заключается в улучшении мира с помощью предпринимательства и инноваций: www.batteninstitute.org....