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Back to Agile и дизайн-мышление

Learner Reviews & Feedback for Agile и дизайн-мышление by University of Virginia

About the Course

Несмотря на хорошие намерения, упорный труд и основательные идеи, слишком много команд создают продукты, которые никому не нужны, которые нельзя использовать и которые никто не покупает. Но так не должно быть. Agile и дизайн-мышление предлагают иной, эффективный подход к разработке продукции, который приводит к ценным решениям значимых проблем. В этом курсе вы узнаете, как определить, что ценно для пользователя на раннем этапе процесса, сосредоточив усилия команды на тестируемых описаниях пользователя и создании сильной общей точки зрения. Этот курс проводится при поддержке Института Баттена в Школе бизнеса Дарден Университета Вирджинии. Миссия Института Баттена заключается в улучшении мира с помощью предпринимательства и инноваций: www.batteninstitute.org....
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