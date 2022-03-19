Learner Reviews & Feedback for تحليلات التسويق by University of Virginia
About the Course
تمتلك المؤسسات صغيرها وكبيرها كميات هائلة من البيانات عن اختيارات العملاء. ولكن هذا القدر الغزير من المعلومات لا يمكن استخلاص تفسيرات منه دائمًا لصنع قرارات أفضل. ويتمثل التحدي في معرفة طريقة تفسير البيانات مع الوضع بعين الاعتبار التوقع بتزايد استخدام المسوقين للتحليلات لأخذ قرارات مبررة عن علم.
تسمح تحليلات السوق للمسوقين بقياس أداء التسويق وإدارته وتحليله لتعظيم فعاليته وتحسين العائد على الاستثمار. بالإضافة إلى التطبيقات الغنية عن الذكر المعنية بالمبيعات وجذب العملاء المحتملين، تقدم تحليلات التسويق رؤى عميقة حول تفضيلات العملاء واتجاهاتهم من أجل استخدامها بشكل أفضل في قرارات التسويق والأعمال المستقبلية.
تمنحك هذه الدورة التدريبية التي طورتها كلية داردن لإدارة الأعمال (Darden School of Business) بجامعة فيرجينيا (University of Virginia)، الأدوات اللازمة لقياس أصول العلامة التجارية والعملاء، وفهم تحليل الانحدار، وتصميم التجارب على سبيل تقييم الحملات التسويقية وتحسينها. بعد إتمام هذه الدورة التدريبية، سيترسخ فهمك لطريقة استخدام تحليلات التسويق للتنبؤ بالنتائج وتخصيص الموارد بشكل منهجي.
يمكنك متابعة منشوراتي على تويتر باسم @rajkumarvenk وعلى https://www.linkedin.com/in/education-marketing.
مع جزيل الشكر،
راج/Raj
أستاذ إدارة الأعمال في كلية داردن...