في ظل التطورات الاقتصادية وتوسع حجم الأعمال تواجه العديد من الشركات الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومن المستحيل الاعتماد على مصادر التمويل الذاتية للحصول عليها، فتقلبات الأسعار وخاصة أسعار الفائدة يجعل عملية الاقتراض ذات تكلفة مرتفعة، لذلك تلجأ العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الاندماجات (Mergers) وتكوين تجمعات اقتصادية أكبر للنمو والتوسع، وفي أحيان أخرى تلجأ الشركات الكبيرة إلى الاستحواذ (Acquisitions) على الشركات الصغيرة لتجنب المنافسة وتدعيم وجودها في السوق، ومن هنا تنبع ضرورة التعرف على القيمة العادلة للشركات السوقية عن طريق عملية التقييم بأبعادها المختلفة.
تقييم واستحواذ الشركات | Valuing and Acquiring a BusinessAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال التجارة والإدارة
Skills you will gain
- مهارات تقييم الشركات
- مبادئ الإدارة
- كيفية الاستحواذ على الشركات
خبرة في مجال التجارة والإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تقييم واستحواذ الشركات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الحالات التي يكون فيها قرار الاستحواذ قراراً سلبياً أو إيجابياً، تبيان أسس عملية تقييم الشركات، استعراض الطرق المستخدمة فى تقييم الشركات وتحديد القيمة العادلة وتحديد أفضل طريقة منها، إيضاح الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في زيادة قيمة الشركة سواء كانت للشركات البائعة أو الشركات المشترية.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.