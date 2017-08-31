近年来，随着智能手机性能的不断提升，智能手机可以流畅运行画质精美、内容丰富的游戏，手游市场以惊人的速度增长。网易游戏、腾讯游戏等著名游戏公司将重心转移到手游的开发和运营方面。《阴阳师》、《梦幻西游》、《CF穿越火线》、《王者荣耀》等手机网游长居App Store排行榜前列。游戏的成功需要游戏公司对游戏产业、游戏策划以及游戏编程有深层次的理解。《网络游戏设计与开发》专项课程也是重点讲解游戏产业、游戏策划以及游戏编程，让学习者掌握相关知识要点。
《网络游戏设计与开发》毕业项目参考网易游戏研发人员的入职要求，网易游戏内部专家给出的建设性意见，结合专项课程游戏产业、游戏策划、游戏开发知识要点，要求学习者完成手机网游教学项目：慕课英雄3的设计与开发。毕业项目参考当前热门FPS游戏“CF穿越火线手游”和“守望先锋”的游戏功能和特色，使用Unity引擎、Photon网络引擎和PlayFab游戏后台API，完成“慕课英雄3”游戏客户端的开发；毕业项目讲述PlayFab、Segment、Amplitude中间件提供的大数据分析服务，分析慕课英雄3游戏事件数据，监控游戏运营情况；毕业项目讲述游戏数值平衡知识要点，利用数值平衡模型调整慕课英雄3游戏战斗数值，提升游戏平衡性；最后，建议学习者在阿里云虚拟机部署Photon服务器，把慕课英雄3游戏发布到Android应用市场，让更多玩家体验你开发的游戏。
通过《网络游戏设计与开发》毕业项目的学习，学习者对《网络游戏设计与开发》专项课程知识要点有更深入的理解，为入职游戏行业打下扎实的基础。...