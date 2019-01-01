Learner Reviews & Feedback for إدارة الثروات | Wealth Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
أكثر ما يشغل أصحاب الثروات (Wealth Owners) هو كيفية الحفاظ على تلك الثروات (Wealth) وتنميتها، ولتحقيق ذلك يلجؤون إلى خبراء المال والأعمال للحصول على النصائح والخطط المالية (Financial Plans)، وأكثر ما يشغل الأفراد اللذين لا يمتلكون الثروات هو تأمين مدخراتهم لضمان مستقبلهم ومستقبل أولادهم بتأمين مصاريف التعليم والصحة حتى الوصول إلى سن التقاعد (Retirement)، وهنا تكمن الحاجة إلى اللجوء إلى مديرو الثروات (Wealth Managers)، إذ أنهم هم من توجد عندهم الحلول العملية لتحقيق الأهداف المالية ومواجهة المخاوف.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة الثروات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الأسس العلمية التي يتبعها مديرو الثروات، استعراض الخدمات التي يقدمها مديرو الثروات، تبيان المقصود بالمسؤولين عن إدارة الثروات، شرح أهمية إدارة الثروات....