أكثر ما يشغل أصحاب الثروات (Wealth Owners) هو كيفية الحفاظ على تلك الثروات (Wealth) وتنميتها، ولتحقيق ذلك يلجؤون إلى خبراء المال والأعمال للحصول على النصائح والخطط المالية (Financial Plans)، وأكثر ما يشغل الأفراد اللذين لا يمتلكون الثروات هو تأمين مدخراتهم لضمان مستقبلهم ومستقبل أولادهم بتأمين مصاريف التعليم والصحة حتى الوصول إلى سن التقاعد (Retirement)، وهنا تكمن الحاجة إلى اللجوء إلى مديرو الثروات (Wealth Managers)، إذ أنهم هم من توجد عندهم الحلول العملية لتحقيق الأهداف المالية ومواجهة المخاوف.
إدارة الثروات | Wealth ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة بالمحاسبة والإدارة
Skills you will gain
- إدارة المال
- إدارة الثروات
خبرة بالمحاسبة والإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة الثروات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الأسس العلمية التي يتبعها مديرو الثروات، استعراض الخدمات التي يقدمها مديرو الثروات، تبيان المقصود بالمسؤولين عن إدارة الثروات، شرح أهمية إدارة الثروات.
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