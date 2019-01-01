Learner Reviews & Feedback for ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ by Northwestern University
About the Course
"ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟" المساق الجماعي الإلكتروني مفتوح المصدر (Massive Open Online Course, MOOC) مُخصَّص لأصحاب الأعمال والمسؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التسويق الذين يودون بحق تحسين قدراتهم على تنمية استراتيجيتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منهجيات فعَّالة ومثبتة. فيما لن يرشدك البرنامج "التعليمي" هذا إلى طريقة تنمية شخصيتك المهنية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فحسب؛ بل سيمكنك من تطبيق ذلك بالفعل! هذه الدورة هي الأولى من ست دورات متخصصة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كيف يمكنك جني الأرباح في العالم الرقمي.
بينما يمكن الحصول على هذه الدورة من دون مقابل، إلا أنَّ الدارسين المسددين لتكلفتها يحصلون على محتوى إضافي يتخطى أساسيات الدورة. إذ تحتوي مجموعة أدوات MOOC 1 على فيديو خاص من الاقتصادي Alessandro Acquisti بشأن البيانات الضخمة ومجموعة من الدراسات التي أجرتها شركة IBM بشأن استراتيجيات المشاركة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحد الأدنى من الأرباح.
وقد صمِّمت هذه الدورة التدريبية لكي تمنحك الأدوات والرؤى والمعرفة والمهارات التي ستؤثر مباشرة على مؤسستك. فضلًا عن ذلك، سنساعدك في التواصل مع رائدي وسائل التواصل الاجتماعي. وستتمكن أنت وموظفو المؤسسة بعد استكمالك لهذه الدورة التدريبية من إقامة علاقات مع المستهلكين رفيعي القيمة بالنسبة لك والانخراط معهم وتعزيزها.
إننا نعيش اليوم فيها خضم فترة من الاضطراب الهائل. إذ تغيِّر التكنولوجيات الحديثة طريقة تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض ومع المؤسسات محل اهتمامهم. ستبدأ معك هذه الدورة التدريبية في مسار تنمية استراتيجيتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منهجيات فعَّالة ومثبتة.
تتضمن هيئة التدريس الإضافية لـ MOOC 1 ما يلي:
* Judy Ungar Franks (رئيس شركة The Marketing Democracy ش.ذ.م.م والمحاضر في [كلية Medill للاتصالات التسويقية المتكاملة] بجامعة Northwestern)...