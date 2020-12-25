لا شك أن إتقان الكتابة من أهم المهارات التي يمكنك تعلمها بُغية تحقيق النجاح في مجال الأعمال. وقد استخدمت أكثر من سبعين شركة وعشرين ألف طالب - من الكتاب المحترفين والموظفين الجدد والمتحدثين باللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وحتى المديرين المتمرسين - الأساليب المستخدمة في الكتابة في مجال الأعمال لتعزيز قدرتهم على التواصل وإطلاق أفكارهم. ستعلمك هذه الدورة التدريبية كيفية تطبيق المبادئ العشرة الأفضل للكتابة الجيدة في مجال الأعمال على عملك وكيفية نشر أدوات بسيطة لتحسين كتابتك بشكل كبير وكيفية تنفيذ التنظيم والبنية والمراجعة للتواصل بشكل أكثر براعة من أي وقت مضى. وستتمكن من الدرس الأول من تطبيق التعلم الجديد على الفور على عملك وتحسين كتابتك اليوم. أفكارك قوية. تعلم كيفية توصيلها بالوضوح والتأثير الذي تستحقه. "شكرًا لك على إعطائي المعرفة التي أحتاجها في الحياة، كانت [الكتابة في مجال الأعمال] مفيدة وأضفت الكثير من التغيير وأثرت تأثير ًا كبيرًا في كتابتي". - رسالة من أحد طلاب دورة الكتابة في مجال الأعمال
(Business Writing) الكتابة في مجال الأعمالUniversity of Colorado Boulder
About this Course
Offered by
University of Colorado Boulder
CU-Boulder is a dynamic community of scholars and learners on one of the most spectacular college campuses in the country. As one of 34 U.S. public institutions in the prestigious Association of American Universities (AAU), we have a proud tradition of academic excellence, with five Nobel laureates and more than 50 members of prestigious academic academies.
Syllabus - What you will learn from this course
الكتابة الفصيحة في مجال الأعمال
يقدم الدرس الأول في هذه الوحدة مجال التواصل الفعال، والمشروع المتقدم، والدورة التدريبية في الكتابة في مجال الأعمال. ستقابل مدرّسة الكتابة الدكتورة "كوينتن ماك أندرو"، وكلاً من الدكتور "ديف أندرود"، والأستاذ الدكتور "ويليام كاسكين" الذي يدرّس تصميم الجرافيك والعروض التقديمية الناجحة. انضم "ديف" و"ويليام" إلى الدكتورة "كوينتن" لعرض الأفكار الخاصة بالكتابة والتصميم والعروض التقديمية المتعلقة بالاستمرار في خلق بصمتك الشخصية وهذا ما نسميه "التواصل الفعال". ستتعرف في هذه الوحدة على المبادئ البسيطة التي تشكّل كافة أنواع الكتابة الفصيحة في مجال الأعمال وستكون بمثابة حجر الأساس لهذه الدورة التدريبية. تمهّد هذه الدروس للتعمق أكثر في المعرفة والأساليب المحددة المتبعة ليس في الكتابة في مجال الأعمال فحسب، بل في تصميم الجرافيك والعروض التقديمية الناجحة على حد سواء. لنبدأ!
السر في إتقان والإبداع في الكتابة
أتعلم أن أهم عنصر في إتقان الكتابة ليس إتقان الكتابة؟ بل التنظيم الجيد. إذا لم تنظّم المستندات بأقصى درجات الفاعلية، فقد أهدرت فرصة لتقديم أفكارك وتقديم نفسك تقديمًا مؤثرًا. ستعلّمك هذه الوحدة التراكيب التنظيمية العامة التي تتيح لك تحسين كتابتك في مجال الأعمال. ستفهم كيف تصوغ المبادئ التي تعلمتها في الوحدة الأولى في هذه التراكيب، وستعرف كيف تُوضع الركائز الأساسية وتطبَّق على مستندات الأعمال في الواقع. وفي نهاية الوحدة، ستستفيد من معلوماتك عن التنظيم في صياغة أفكارك وابتكار بصمة تُميزك، وستكون قد وضعت الأساس الذي يمكنك من صياغة الجُمل البلاغية التي تعلمتها في الوحدة الثالثة.
صياغة الجمل البلاغية
ستطبق في الدرس الأول من الوحدة الثالثة مبادئ الكتابة والمهارات الأساسية في إنشاء مذكرة فعلية. وسترى بالتفصيل الدور الفعال للمهارات الأساسية، التي ستسهّل صياغة مستند أعمال مؤثر. ستفهم أيضًا طريقة تطبيق المهارات الأساسية في صياغة الجُمل والفقرات، وستحظى بالفرصة حتى تختبر مهاراتك الجديدة وتثقلها. يتناول الدرس الثاني الأخطاء النحوية الشائعة التي تُضعف التأثير المهني للعديد من الكتاب. توجد مقاطع فيديو قصيرة تشرح كل خطأ من الأخطاء، ولماذا يخل الخطأ بوضوح المعنى، وطريقة تصحيحه في الكتابة - حتى إذا كنت لا تتذكر القاعدة النحوية.ستفهم كذلك أهمية إجراء هذه التغييرات في الوصول إلى التواصل الفعال وأهمية التخلص من هذه العثرات الشائعة في كتابتك.
عبّر عن نفسك!
يمكنك الآن أن تبدأ في كتابة أي مستند.. يتجاوز نطاق الوحدة الرابعة المهارات الأساسية وإتقان القواعد اللغوية، بحيث تتناول توجيهات محددة ترتقي بلغتك وتجعل صياغتك واضحة وتعزز قدرتك على توصيل أفكارك بكفاءة. يعتمد كل درس في هذه الوحدة على المبادئ التي تعلمتها في الوحدة الأولى، إذ إنها تشكل قائمة مرجعية للأساليب التي يمكنك تطبيقها على أي مستند أعمال لتتأكد من أنه يبرز أفكارك ويوضحها على الورق.. تقدم لك مقاطع الفيديو القصيرة عن البريد الإلكتروني والمستندات الأطول أساليب بسيطة؛ حتى تتمكن من تطبيق الدروس المستفادة من هذه الدورة التدريبية على قطاع عريض من أعمالك.
Reviews
- 5 stars75.60%
- 4 stars19.51%
- 3 stars4.87%
TOP REVIEWS FROM (BUSINESS WRITING) الكتابة في مجال الأعمال
كانت الدورة جدا مهمة ورائعة حتى في مجال الكتابة الأدبية ، تستطيع الاستفاده من هذه الدورة\n\nأنصح بها.
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