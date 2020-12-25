About this Course

2,272 recent views
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Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Colorado Boulder

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الكتابة الفصيحة في مجال الأعمال

2 hours to complete
13 videos (Total 49 min), 3 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

السر في إتقان والإبداع في الكتابة

2 hours to complete
9 videos (Total 40 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

صياغة الجمل البلاغية

5 hours to complete
15 videos (Total 51 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

عبّر عن نفسك!

3 hours to complete
15 videos (Total 50 min), 1 reading, 8 quizzes

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