About this Course

3,574 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Chinese (Simplified)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructor

Offered by

Placeholder

Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

营养学基础

1 hour to complete
2 videos (Total 23 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

营养学基础

1 hour to complete
4 videos (Total 31 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

产能营养素

1 hour to complete
5 videos (Total 41 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

非产能营养素

2 hours to complete
15 videos (Total 89 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 营养与健康

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder