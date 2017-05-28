《营养与健康》介绍营养学基础知识，主要内容包括：人体所需的七大营养素的化学结构、主要生理功能、食物来源、人体每天的参考摄入量等；主要食物种类包括谷物类、薯类、豆类、坚果类、蔬菜类、水果类、肉类、水产品类、蛋类、乳制品类的营养价值；营养与疾病特别是一些慢性、高发性疾病如高血糖、高血脂、高血压、癌症等的关系。内容简单，适合无营养学基础、但希望了解一般的营养学知识，改善日常膳食质量的人选修。
营养与健康Nanjing University
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Nanjing University
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Syllabus - What you will learn from this course
营养学基础
营是谋求的意思，养是养生，合起来就是谋求养生，所以，所谓营养就是用食物或者食物中的有益成分来谋求养生。这一模块将简单介绍营养与营养学的概念，介绍本课程的主要学习内容和学习要求。
营养学基础
全球每年约有100万人因饮食不当而加入肥胖者的行列，而肥胖人群患糖尿病、肝病变、脑卒中的死亡率分别是正常人的5倍、4倍和3倍。而苹果型肥胖比梨形肥胖患上述疾病的风险更大，那么什么是苹果型肥胖？什么是梨形肥胖?
产能营养素
“人是铁，饭是钢，一天不吃饿得慌。”人体需要从食物中获得能量来维持每天的正常生理活动和生长发育。
非产能营养素
科学家曾经做过实验，给实验动物喂食由碳水化合物、脂肪、蛋白质混合而成的食物，给予充足的热能，但是实验动物仍然不能健康生长，但是添加少量牛奶等天然食物，实验动物就可以正常生长。原因是动物的正常生长除了需要热能意外，还需要其他一些非产能营养素。
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TOP REVIEWS FROM 营养与健康
Good course, but some videos is missing and the incorrect answers in the exam.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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