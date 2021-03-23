By Wendy-HY Z•
Mar 23, 2021
this course is so professional and interesting
By xianer•
Dec 14, 2017
学习了本次课程，收获颇多。
尤其对于历史上赴日高僧及来华僧人的事迹，有了较为系统的认识。
By 徐誌謙•
Feb 18, 2018
感謝老師這麼仔細、深切的指導授課，對於中日的各式交流以及歷史緣故，有了更深一
層的認識
By LIUXIAOYU•
Aug 30, 2017
非常好的课程，很多有趣的历史小故事。老师的声音温柔动听，愉快地度过了15个小时。
By Afra H•
Mar 25, 2021
自从参与了课程, 了解很多网上搜不到的历史人文知识
By jasmine l•
Jul 8, 2017
的确学到了很多有趣的历史知识
By 徐铭超•
Jun 15, 2019
很棒的课程，收获良多。
By 郑钰瑜•
Dec 25, 2017
滕奶奶讲得真的很棒～
By 李冰•
Sep 13, 2017
非常喜欢滕奶奶~~
By 赵炜铭•
Dec 6, 2017
滕奶奶好慈祥！
By Yu X•
Dec 27, 2018
中文字幕有误
By Peach T•
Jan 10, 2021
非常好
By MIAOJUAN Z•
Apr 18, 2021
这门课程让我对中日之间的文化交流有了更深一步的认识，非常感谢老师的讲解以及在日考察时所拍摄的照片，不仅仅只是说一些课本上的内容还能看到历史留下的痕迹。非常棒的一门课程，喜欢历史的小伙伴不能错过！
By jiaqi L•
Mar 17, 2018
课很好，感觉作业题和考试题比较无聊，太细节了
By 林小欢•
Dec 18, 2017
字幕
By you h•
Mar 22, 2021
Most subtitles are encrypted, which is very inconvenient