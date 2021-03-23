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Learner Reviews & Feedback for 中日文化交流史 by Peking University

4.7
stars
34 ratings
16 reviews

About the Course

追溯日本文明发展的历史，阐明日本人独特的思考模式，解析日本独特的审美意识。本课程讲授公元前3世纪至清末的中日文化交流的历史。以文化艺术的交流为主线，以实地考察为背景展示了中日两国丰富灿烂的交流史实。通过中日双方在吸收对方文化过程中所表现出来的不同的受容方式剖析了中日文化之不同特性，可以帮助受课者准确地把握日本文化的内质，并启发其对自我民族历史文化之思考。生动的图片，倾心的讲授，可以让学习者在轻松愉快的氛围中完成六章的学习和有趣的试题，以期丰富学习者的人文积淀。...
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1 - 16 of 16 Reviews for 中日文化交流史

By Wendy-HY Z

Mar 23, 2021

this course is so professional and interesting

By xianer

Dec 14, 2017

学习了本次课程，收获颇多。

尤其对于历史上赴日高僧及来华僧人的事迹，有了较为系统的认识。

By 徐誌謙

Feb 18, 2018

感謝老師這麼仔細、深切的指導授課，對於中日的各式交流以及歷史緣故，有了更深一

層的認識

By LIUXIAOYU

Aug 30, 2017

非常好的课程，很多有趣的历史小故事。老师的声音温柔动听，愉快地度过了15个小时。

By Afra H

Mar 25, 2021

自从参与了课程, 了解很多网上搜不到的历史人文知识

By jasmine l

Jul 8, 2017

的确学到了很多有趣的历史知识

By 徐铭超

Jun 15, 2019

很棒的课程，收获良多。

By 郑钰瑜

Dec 25, 2017

滕奶奶讲得真的很棒～

By 李冰

Sep 13, 2017

非常喜欢滕奶奶~~

By 赵炜铭

Dec 6, 2017

滕奶奶好慈祥！

By Yu X

Dec 27, 2018

中文字幕有误

By Peach T

Jan 10, 2021

非常好

By MIAOJUAN Z

Apr 18, 2021

这门课程让我对中日之间的文化交流有了更深一步的认识，非常感谢老师的讲解以及在日考察时所拍摄的照片，不仅仅只是说一些课本上的内容还能看到历史留下的痕迹。非常棒的一门课程，喜欢历史的小伙伴不能错过！

By jiaqi L

Mar 17, 2018

课很好，感觉作业题和考试题比较无聊，太细节了

By 林小欢

Dec 18, 2017

字幕

By you h

Mar 22, 2021

Most subtitles are encrypted, which is very inconvenient

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