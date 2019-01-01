Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel حسابات البيانات في by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده هتقدر تكتب المعادلات و الوظائف فى Microsoft excel عشان نقدر نستخدمه فى تحليل البيانات. هتقدر تعمل الصيغة العامة لكتابة المعادلات و الوظائف. هتقدر تحمل ملف بيانات من على جهازك للنسخة المجانية لMicrosoft excel على الانترنت. هتقدر تفرق ما بين الدلات و الوظائف و ازاى تتعامل مع البيانت الرقمية و ازاى نستخدم الوظائف مع البيانات الرقمية زى average و count و max. هنتعلم التعامل مع البيانات النصية. و هنستخدم شوية وظائف مختلفة زى findو LEFT و concatenate. هتقدر كمان تستخدم الوظائف الحسابية الشرطية و اجراء العمليات الحسابة باستخدام ادخال معاييير او شروط مناسبة فى Microsoft excel. و اخيرا هنتعلم استخدام وظائف ال networkdays و ال percentage فى Microsoft excel. هيساعدك المشروع ده على تعلم مهارات جديدة فى معالجة البيانات بكفاءة و العمل باستخدام الصيغ اللى ممكن تساعدك فى اتخاذ قرارات ادارية اكتر كفاءة فى المستقبل.
هذا المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين في excel والمهتمين بالبيانات والتعامل مع البيانات سواء رقمية او نصية و ازاى نطبق الحسابات على البيانات باستخدام وظائف ومعادلات اساسيه.
EXCEL هو احد البرامج التي أنتجتها شركة Microsoft العملاقة.وهو أداة عظيمة من أجل حفظ البيانات و التعامل مع الجداول والأرقام لأنك تستطيع من خلال البرنامج ده انك تنجز برنامج مهمات كثيرة بمجرد إتقانك للمعدلات وطريقة كتابتها حيث يحتوي البرنامج على عشرات الدوال الحسابية وتقدر تقدم كتابة مئات المعادلات يستطيع الباحث أن يحصل على معدلات حسابية وقيم المجموع و غيرها من القيم الأكثر تعقيدا بمجرد إدخال البيانات التي تحصل عليها.وبرضو تقدر تنجز عمليات الفرز و التصفية خلال لحظات قليلة.ويقدم لك الكسل خدمة جميلة بتحويل بياناتك على شكل شرائح مصورة وبمختلف الأشكال...