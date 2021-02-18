Learner Reviews & Feedback for أساسيات python: برمج لعبة تخمين الرقم من الصفر by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية عمل لعبة تفاعلية بسيطة عن طريق لغة البرمجة python. هتتعلم و تطبق أسس البرمجة زي ال (Data types, variables, conditional and Iterative statements).
دا هيساعدك انك تكتب كود لألعاب تانية و مهماتك الحياتية باستخدام python.
لغة python هي واحدة من أهم و أكثر لغات البرمجة استخداما و دا يرجع لسهولة ال syntax او الكلمات المستخدمة فيها اللي قريبة جدا من لغتنا العادية. حاليا لغة python بتستخدم كتير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات و دول من أكثر المواضيع المنتشرة حاليا في مجال الحاسبات و المعلومات. حاليا جوجل بتدعم python و بتستخدمها عشان كدا دا مخليها الاختيار الأول لكثير من المهندسين والمبرمجين.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى.
Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We’re currently working on providing the same experience in other regions....
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