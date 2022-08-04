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تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
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تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

هذا هو مسارك إلى مهنة في تحليلات البيانات. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من 6 أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.

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Instructor: Google Career Certificates

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Professional Certificate - 8 course series

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4.8

(62 reviews)

Beginner level

Recommended experience

9 months at 5 hours a week
Flexible schedule
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What you'll learn

  • اكتساب فهم شامل للممارسات والعمليات التي يستخدمها محلل بيانات مبتدئ أو مشارك في وظيفته اليومية

  • تعلم المهارات التحليلية الأساسية (تنظيف البيانات وتحليلها ومؤثرات العرض) والأدوات (جداول البيانات، وSQL، وبرمجة R، وTableau)

  • التعرّف على كيفية تنظيف البيانات وتنظيمها للتحليل، وإكمال التحليل والحسابات باستخدام جداول البيانات وبرمجة SQL وبرمجة R

  • تعرّف على كيفية تصور مؤثرات عرض نتائج البيانات وتقديمها في لوحات المعلومات والعروض التقديمية والأنظمة الأساسية لمؤثرات العرض شائعة الاستخدام

Skills you'll gain

  • Category: دول البيانات
  • Category: مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
  • Category: تنظيف البيانات
  • Category: SQL
  • Category: تحليل البيانات
  • Category: طرح الأسئلة
  • Category: جدول البيانات
  • Category: عملية اتخاذ القرار
  • Category: حل المشكلات
  • Category: أخلاقيات البيانات
  • Category: جمع البيانات
  • Category: بيانات التعريف
  • Category: سلامة البيانات
  • Category: نظيف البيانات
  • Category: تحديد حجم العينة
  • Category: تجميع البيانات
  • Category: العمليات الحسابية للبيانات
  • Category: تحليلات البيانات
  • Category: العرض التقديمي
  • Category: برنامج Tableau
  • Category: R Markdown
  • Category: لغة البرمجة R
  • Category: Rstudio
  • Category: محفظة الوظائف
  • Category: دراسة الحالة

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Arabic
Subtitles: Arabic

Professional Certificate - 8 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(62 reviews)

Beginner level

Recommended experience

9 months at 5 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

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¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 8 course series

الأسس: البيانات، البيانات في كل مكان

Course 119 hours4.8 (52 ratings)

What you'll learn

  • حدد المفاهيم الأساسية المتضمنة في تحليلات البيانات بما في ذلك البيانات وتحليل البيانات ونظام البيانات واشرحها

  • قم بإجراء تقييم ذاتي للتفكير التحليلي مع إعطاء أمثلة محددة لتطبيق التفكير التحليلي

  • ناقش دور جداول البيانات ولغات الاستعلام وأدوات تصور البيانات في تحليلات البيانات

  • صف دور محلل البيانات مع الإشارة إلى الوظائف/ المناصب

Skills you'll gain

Category: دول البيانات
Category: مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
Category: تنظيف البيانات
Category: SQL
Category: تحليل البيانات

طرح الأسئلة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

Course 218 hours5.0 (14 ratings)

What you'll learn

  • شرح كيف تساهم كل خطوة من خارطة طريق حل المشكلات في سيناريوهات التحليل الشائعة.

  • مناقشة استخدام البيانات في عملية اتخاذ القرار.

  • شرح استخدام جداول البيانات لإكمال المهام الأساسية لمحلل البيانات بما في ذلك إدخال البيانات وتنظيمها.

  • وصف الأفكار الرئيسية المرتبطة بالتفكير المنظم.

Skills you'll gain

Category: طرح الأسئلة
Category: جدول البيانات
Category: تحليل البيانات
Category: عملية اتخاذ القرار
Category: حل المشكلات

تجهيز البيانات للاستكشاف

Course 322 hours

What you'll learn

  • شرح العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات بشأن جمع البيانات

  • مناقشة الفرق بين البيانات المتحيزة وغير المتحيزة

  • وصف قواعد البيانات مع الإشارة إلى وظائفها ومكوناتها

  • وصف أفضل الممارسات لتنظيم البيانات

Skills you'll gain

Category: أخلاقيات البيانات
Category: جمع البيانات
Category: جدول البيانات
Category: بيانات التعريف
Category: SQL

معالجة البيانات من غير نظيفة إلى نظيفة

Course 422 hours

What you'll learn

  • تعريف سلامة البيانات بالإشارة إلى أنواع السلامة والمخاطر على سلامة البيانات

  • تطبيق دوال SQL الأساسية للاستخدام في متغيرات سلسلة التنظيف في قاعدة بيانات

  • إنشاء استعلامات SQL الأساسية للاستخدام مع قواعد البيانات

  • وصف العملية المتضمنة في التحقق من نتائج تنظيف البيانات

Skills you'll gain

Category: سلامة البيانات
Category: نظيف البيانات
Category: جدول البيانات
Category: SQL
Category: تحديد حجم العينة

تحليل البيانات للإجابة عن الأسئلة

Course 526 hours

What you'll learn

  • مناقشة أهمية تنظيم بياناتك قبل تحليلها مع إشارات إلى عمليات الفرز وعوامل التصفية

  • إظهار فهم لما ينطوي عليه تحويل البيانات وتنسيقها

  • تطبيق استخدام الدوال وبناء الجملة لإنشاء استعلامات SQL لدمج البيانات من جداول قاعدة بيانات متعددة

  • وصف استخدام الدوال لإجراء العمليات الحسابية الأساسية على البيانات في جداول البيانات

Skills you'll gain

Category: تجميع البيانات
Category: العمليات الحسابية للبيانات
Category: تحليلات البيانات
Category: جدول البيانات
Category: SQL

مشاركة البيانات من خلال فن مؤثرات عرض التصور

Course 624 hours

What you'll learn

  • وصف استخدام تصورات البيانات للتحدث عن البيانات ونتائج تحليل البيانات

  •  تحديد Tableau كأداة لتصور البيانات وافهم استخداماتها

  • شرح القصص المستندة إلى البيانات بما في ذلك الإشارة إلى أهميتها وخصائصها

  •  شرح المبادئ والممارسات المرتبطة بالعروض التقديمية الفعالة

Skills you'll gain

Category: العرض التقديمي
Category: برنامج Tableau
Category: تحليل البيانات
Category: مؤثرات عرض البيانات (DataViz)

تحليل البيانات باستخدام البرمجة R

Course 737 hours

What you'll learn

  • وصف لغة البرمجة R وبيئة البرمجة الخاصة بها

  •  شرح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبرمجة في R بما في ذلك الدوال والمتغيرات وأنواع البيانات والممرات والمتجهات

  • وصف خيارات إنشاء التصورات في R

  • إثبات الإلمام بالتنسيق الأساسي R Markdown لإنشاء هيكل والتأكيد على المحتوى

Skills you'll gain

Category: مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
Category: R Markdown
Category: لغة البرمجة R
Category: Rstudio
Category: تحليل البيانات

مشروع كابستون لشهادة تحليلات البيانات من Google: الانتهاء من دراسة الحالة

Course 89 hours

What you'll learn

  • التمييز بين كابستون ودراسة الحالة والمحفظة

  • تحديد السمات والسمات الرئيسية لدراسة حالة مكتملة

  • تطبيق الممارسات والإجراءات المرتبطة بعملية تحليل البيانات على مجموعة معينة من البيانات

  • مناقشة استخدام دراسات الحالة / المحافظ عند التواصل مع مسئولي التوظيف وأصحاب العمل المحتملين

Skills you'll gain

Category: محفظة الوظائف
Category: مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
Category: دراسة الحالة
Category: تنظيف البيانات
Category: تحليل البيانات

Instructor

Google Career Certificates

Top Instructor

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257 Courses6,069,623 learners

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