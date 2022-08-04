استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
تحليلات البيانات عبارة عن جمع البيانات وتحويلها وتنظيمها بهدف استخلاص النتائج والتنبؤات والحث على عملية اتخاذ القرار المستنير.
أكثر من 8 دورات، اكتسب المهارات المطلوبة التي تعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين. ستتعلم من موظفي Google الذين كانت أسسهم في تحليلات البيانات بمثابة منصات انطلاق لحياتهم المهنية. وفي أقل من 10 ساعات في الأسبوع، يمكنك إكمال الشهادة في أقل من 6 أشهر.
ستعد نفسك للوظائف التي تتضمن محلل بيانات مبتدئ أو مشارك، ومسئول قاعدة البيانات، والمزيد. فور إتمام الشهادة، يمكنك التقدم مباشرة لوظائف لدى Google وأكثر من 130 من أصحاب العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك Walmart وBest Buy وAstreya.
أبلغ 82% من خريجي شهادة Google المهنية عن نتيجة مهنية إيجابية مثل وظيفة جديدة أو ترقية أو زيادة في غضون 6 أشهر.²
اطلع على جميع شهادات Google المهنية https://www.coursera.org/google-career-certificatesهنا.
¹Burning Glass: Labor Insight (آخر 12 شهرًا: 1 فبراير 2020-31 يناير 2021)
²استبيان نتائج متعلم Coursera، طوال الوقت للحصول على شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات من Google. تُجمع البيانات عبر الاستبيانات على المنصة أو البريد الإلكتروني وهي تراكمية من يناير 2018 إلى يناير 2021.
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج على أكثر من 180 ساعة من التعليمات ومئات التقييمات القائمة على الممارسة، والتي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات تحليلات البيانات الواقعية التي تُعد بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل. المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره حصريًا بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في تحليلات البيانات. من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والتقييمات والمختبرات العملية، ستتعرف على أدوات التحليل والأنظمة الأساسية والمهارات التحليلية الأساسية المطلوبة لوظيفة على مستوى المبتدئين.
تشمل المهارات التي ستكتسبها ما يلي: تنظيف البيانات وحل المشكلات والتفكير النقدي وأخلاقيات البيانات ومؤثرات عرض البيانات
تشمل المنصات والأدوات التي ستتعلمها ما يلي: العروض التقديمية وجداول البيانات وSQL وTableau وبرمجة R
بالإضافة إلى تدريب الخبراء والمشروعات العملية، ستكمل دراسة حالة يمكنك مشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين لعرض مجموعة مهاراتك الجديدة. تعلم المهارات الملموسة التي يستخدمها كبار أصحاب العمل في الوقت الحالي.