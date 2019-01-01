Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات باستخدام البرمجة R by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية السابعة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة، ستتعرف على لغة البرمجة المعروفة باسم R. حيث ستتعرف على كيفية استخدام RStudio، وهي البيئة التي تتيح لك استخدام R. كما ستتناول هذه الدورة أيضًا تطبيقات البرامج والأدوات التي تنفرد بها R، مثل حزم R. ستكتشف كيف تتيح لك لغة R تنظيف البيانات وتنظيمها وتحليلها وتصورها والإبلاغ عنها بطرق جديدة وأكثر فاعلية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- فحص فوائد استخدام لغة البرمجة R.
- اكتشاف كيفية استخدام RStudio لتطبيق R على تحليلك.
- استكشاف المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبرمجة في R.
- استكشاف محتويات ومكونات حزم R بما في ذلك حزمة Tidyverse.
- اكتساب فهم لأطر البيانات واستخدامها في R.
- اكتشاف خيارات إنشاء التصورات في R.
- التعرف على R Markdown لتوثيق برمجة R....