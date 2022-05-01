About this Course

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Intermediate Level
Approx. 30 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Graphic Communication
  • Utility
  • Pivot Table
  • Worksheet
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 30 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Macquarie University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

العمل مع أوراق عمل وسجلات عمل متعددة

6 hours to complete
8 videos (Total 37 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

دالتا النص والتاريخ

5 hours to complete
8 videos (Total 31 min), 3 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Named Ranges "النطاقات المسماة"

4 hours to complete
8 videos (Total 31 min), 3 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

تلخيص البيانات

5 hours to complete
9 videos (Total 37 min), 3 readings, 7 quizzes

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