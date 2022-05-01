لا تزال برامج جداول البيانات واحدة من أكثر البرامج انتشارًا في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم. إن تعلم تشغيل هذا البرنامج بثقة يعني إضافة أصول ذات قيمة عالية إلى مؤهلاتك الوظيفية. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يتم نشر الملايين من إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات Excel كل يوم. يُظهر البحث الذي تم إجراؤه من قبل Burning Glass Technologies وCapital One أن المهارات الرقمية تؤدي إلى دخل أعلى وفرص عمل أفضل، في وقت تنمو فيه وظائف المهارات الرقمية بشكل أسرع بكثير من الوظائف غير الرقمية.
مهارات Excel للأعمال: المستوى "المتوسط I"Macquarie University
About this Course
Skills you will gain
- Graphic Communication
- Utility
- Pivot Table
- Worksheet
Offered by
Macquarie University
Macquarie is ranked among the top one per cent of universities in the world, and with a 5-star QS rating, we are recognised for producing graduates who are among the most sought-after professionals in the world. Since our foundation 54 years ago, we have aspired to be a different type of university: one focused on fostering collaboration between students, academics, industry and society.
Syllabus - What you will learn from this course
العمل مع أوراق عمل وسجلات عمل متعددة
تدور هذه الوحدة حول العمل مع أوراق عمل وسجلات عمل متعددة. تعلم كيف تقوم بدمج البيانات، وإدارة مجموعات البيانات، وإجراء العمليات الحسابية عبر مصادر متعددة. ولا تنس صندوق الأدوات "Toolbox" الذي يحتوي على اختصارات عملية ونصائح عملية.
دالتا النص والتاريخ
بنهاية هذه الوحدة، ستكون خبيرًا في دوال Date and Text "التاريخ والنص". تناقش هذه الوحدة الطرق التي يمكنك من خلالها استخراج المعلومات ومعالجة البيانات لتلبية متطلبات العمل المحددة.
Named Ranges "النطاقات المسماة"
تعلم كيف يمكنك إنشاء، وإدارة، وتطبيق النطاقات المسماة لتعزيز عملياتك الحسابية.
تلخيص البيانات
تدرج إلى الصيغ المتقدمة في هذه الوحدة. تعرف على كيفية استخدام وظائف مثل COUNTIFS لاستخراج المعلومات من البيانات، وكذلك إنشاء تمثيلات رسومية لها.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
What version of Excel do you teach?
More questions? Visit the Learner Help Center.