Learner Reviews & Feedback for مهارات Excel للأعمال: المستوى "المتوسط I" by Macquarie University
About the Course
لا تزال برامج جداول البيانات واحدة من أكثر البرامج انتشارًا في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم. إن تعلم تشغيل هذا البرنامج بثقة يعني إضافة أصول ذات قيمة عالية إلى مؤهلاتك الوظيفية. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يتم نشر الملايين من إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات Excel كل يوم. يُظهر البحث الذي تم إجراؤه من قبل Burning Glass Technologies وCapital One أن المهارات الرقمية تؤدي إلى دخل أعلى وفرص عمل أفضل، في وقت تنمو فيه وظائف المهارات الرقمية بشكل أسرع بكثير من الوظائف غير الرقمية.
وفي هذه الدورة التدريبية الثانية من تخصصنا في برنامج Excel، مهارات Excel للأعمال، ستكمل ما بدأته من أسس قوية في دورة "الأساسيات". ستوسع مهارات المستوى "المتوسط I" معرفتك ببرنامج Excel إلى آفاق جديدة. أنت في طريقك لاكتشاف مجموعة كاملة من المهارات والتقنيات التي ستصبح مكونًا قياسيًا في استخدامك اليومي لبرنامج Excel. ستكتسب في هذه الدورة التدريبية مجموعة من المهارات الراسخة الأكثر تقدمًا حتى تتمكن من إدارة مجموعات البيانات الكبيرة وإنشاء تقارير مفيدة. ستتيح لك هذه التقنيات والأدوات الرئيسية إمكانية إضافة مستوى متطور من التشغيل الآلي والكفاءة إلى مهامك اليومية في Excel.
مرة أخرى، لقد جمعنا فريق تدريس رائعًا سيكون معك في كل خطوة في طريقك. سيرشدك "براشان" و"نيكي" كل أسبوع (وسأحضر ضيفًا في الأسبوع الخامس لمساعدتك في التعرف على أداتي المفضلة في Excel- صمتًا، لتكن مفاجأة). اعمل خلال كل تحد جديد خطوة بخطوة، وستندهش في وقت قصير من مدى تقدمك. سنتابع هذه المرة محاولات "أوما" ومعاناتها لأنها تحاول أن تضع قدميها في منصب جديد في شركة وهمية هي PushPin. بالنسبة لمن أتم منكم دورة "الأساسيات"، فسيكون على دراية بالشركة بالفعل. سيساعدك العمل خلال تحدياتها الشائعة للغاية، والتي نواجهها كل يوم، على التواصل بسهولة أكبر مع المهارات والتقنيات التي يتم تعلمها في كل أسبوع، وتطبيقها في سياقات مألوفة وجديدة....