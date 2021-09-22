Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن CSS3 by University of Michigan
About the Course
لا يمكن التعرف على الويب اليوم تقريبًا منذ الأيام الأولى لاستخدام white pages مع قوائم blue links. الآن، صُممت المواقع بتصميمات معقدة للصفحات وخطوط فريدة وأنظمة ألوان مخصصة. سيوضح لك هذا المساق أساسيات أوراق الأنماط المتتالية (CSS3). سيكون التركيز على تعلم كيفية كتابة قواعد CSS ، وكيفية اختبار الرمز، وكيفية إنشاء عادات برمجة جيدة. عندما يتحقق بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي تصميم صفحة الويب إلى تطوير صفحتك. عند القيام بذلك بطريقة غير صحيحة، قد تكون النتيجة أسوأ من عدم وجود تصميم على الإطلاق.
. للتأكد من أن مواقعك لا تضع حواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية و / أو الجسدية، سوف تتعلم كيفية تقييم الصفحات باستخدام إرشادات POUR الموحدة لإمكانية الوصول . عند الانتهاء من المساق، سيتمكن المتعلمون من رسم تصميم لصفحة HTML معينة. بفضل استخدام هذا التصميم، سيستخدمون CSS لتنفيذ التصميم عن طريق إضافة الخطوط والألوان وتصميم الصفحات.
يُعد هذا المساق الثاني في تخصص تصميم مواقع الويب للجميع. تركز المساقات اللاحقة على زيادة التفاعل مع جافا سكريبت وتطوير التصميم باستخدام التصميم سريع الاستجابة.
قد يصعب إكمال هذا المساق إذا لم يكن لديك جهاز حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي لأداء الواجب المنزلي....