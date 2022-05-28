About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Machine Translation
  • Word Embedding
  • Combination
  • Deep Learning
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

DeepLearning.AI

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

القوالب المتتابعة وآلية الانتباه

6 hours to complete
12 videos (Total 112 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

معالجة اللغة العصبية وكلمات التعارف

4 hours to complete
10 videos (Total 102 min), 1 reading, 3 quizzes
5 hours to complete

القوالب المتتابعة وآلية الانتباه

5 hours to complete
11 videos (Total 103 min), 3 readings, 3 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder