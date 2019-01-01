Learner Reviews & Feedback for نماذج إدارة العمليات | Operations Management Models by Alfaisal University | KLD
About the Course
في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وشدة المنافسة بين الشركات، تبرز الحاجة إلى إيجاد ميزة تنافسية (Competitive Advantage)، تضمن للشركة حصة سوقية (Market Share)مجزية. لذلك لجأت معظم الشركات إلى البحث عن طرق وأساليب لتطوير وتحسين منتجاتها أو خدماتها. ولتحقيق هذه الرغبة في التحسين والتطور لابد من معرفة ودراسة نماذج إدارة العمليات (Operations Management Models)، التي تعدّ من أهم المواضيع ذات الصلة بإدارة الشركات.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بنماذج إدارة العمليات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على نموذج إدارة الجودة الشاملة، التعرف على نموذج سيكس سيجما، فهم نموذج الإنتاج في الوقت المناسب، التعرف على نموذج شجرة القرارات....