《操作系统原理》是针对计算机科学技术专业三年级本科生开设的一门专业基础课程。本课程着重学生系统观的培养，通过重点讲述操作系统的内部结构、工作原理及典型技术的实现，使学生建立起对操作系统的整体及各个功能模块的认识，从而系统掌握计算机的专业知识，进一步提升学生的软件开发能力乃至系统软件开发能力。
操作系统原理（Operating Systems）Peking University
About this Course
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
操作系统概述
主要内容：举例介绍操作系统所做的工作；操作系统的定义与特征；操作系统分类；操作系统发展中的典型技术；典型操作系统的结构。
操作系统运行环境
主要内容：特权指令/非特权指令、CPU状态；中断系统的作用；中断硬件工作原理；中断处理程序流程；中断处理程序举例；中断系统举例；系统调用基本概念；系统调用实现机制；系统调用实现实例。
进程线程模型
主要内容：进程基本概念；进程状态及状态转换；进程控制块的作用和内容；进程控制操作；进程地址空间与进程映像；为什么引入线程？线程的应用场景；Web服务器的实现；线程概念、线程与进程的区别；线程实现的三种方式；Pthreads线程库及应用；几个重要的概念：原语、可再入程序。
处理器调度
主要内容：调度层次与调度类型；调度时机与进程切换；调度算法设计原则；调度算法设计时考虑的各种因素；基本调度算法；多级队列反馈调度算法；调度算法应用；Linux调度算法的演化； Windows调度算法简介。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 操作系统原理（OPERATING SYSTEMS）
课程的内容非常全面，涉及到操作系统的方方面面。视频的长度在10分钟左右，分割成了一个个小的知识点，非常符合MOOC的形式，方便适合自己的速度学习。每周也有一个测验，可以检验学习的效果。然而课程的问题也很明显，作为操作系统课，没有任何实践环节。论坛里没有助教解决问题。即便课程的作业里各种错误，也没有人来更正。不过总的来说，这门课程还是值得一学。
This is an awesome class. It covers basic knowledge of Operating System. Lectures are valuable and homework is not that easy to complete. Try this class and you won't be regret.
非常实用，在学校老师讲得有的地方不太明白，上Coursera看陈老师的课互补一下立马就懂了。不过个人感觉可以多举例子讲得更深，这样理解会更透彻一些。
这MOOC比起真正课堂里学的5学分果然还是差距有点大…希望MOOC能尽早赶上课程的真正质量，不要因为面向人群不同就放这么多水啊…
Frequently Asked Questions
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