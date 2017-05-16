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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up92%(1,618 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

操作系统概述

2 hours to complete
6 videos (Total 88 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

操作系统运行环境

2 hours to complete
6 videos (Total 86 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

进程线程模型

2 hours to complete
6 videos (Total 88 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

处理器调度

2 hours to complete
6 videos (Total 82 min)

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