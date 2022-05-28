Цель этого курса — научить всех основам программирования компьютеров с помощью Python. Мы рассмотрим основы того, как можно построить программу на основе серии простых инструкций в Python. Курс не имеет предварительных требований и не включает никакого материала по математике, кроме самого элементарного. Любой, у кого есть умеренный опыт работы с компьютером, сумеет освоить материалы этого курса. Этот курс охватывает главы 1-5 учебника «Python for Everybody». После завершения этого курса ученики будут готовы пройти более продвинутые курсы программирования. В этом курсе рассматривается Python 3.
Программирование для всех (начало работы с Python)University of Michigan
About this Course
What you will learn
Установить Python и написать свою первую программу
Описать основы языка программирования Python
Использовать переменные для сохранения, извлечения и расчета информации
Использовать основные инструменты программирования, например, функции и циклы
Skills you will gain
- Source Lines Of Code
- Computer Programming
- Euler'S Totient Function
- Software Design Pattern
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Глава первая — Почему мы программируем?
Это материалы всего курса, а также первая часть первой главы, в которой мы исследуем, что значит писать программы. По окончании главы 1 будет тест и первое задание на третьей неделе занятий. На протяжении всего курса вы можете вернуться и изучить эти материалы. Этот раздел не займет у вас всю неделю.
Установка и использование Python
В этом модуле вы выполните все настройки для написания программ на Python. Не все упражнения в этом модуле являются обязательными для данного занятия, поэтому для получения более подробной информации прочитайте материал «Использование Python в этом курсе».
Глава первая: Почему мы программируем (продолжение)
В первой главе мы попробуем рассказать об «общей картине» программирования, чтобы вы поняли «содержание» остальной части книги. Не волнуйтесь, если вам не все услышанное понятно с первого раза. Эта глава довольно общая, и вам будет полезно прочитать главу в книге в дополнение к просмотру лекций, чтобы все усвоить. Возможно, вы захотите вернуться и пересмотреть эти лекции после того, как прочтете еще несколько глав.
Глава вторая: Переменные и выражения
В этой главе мы рассмотрим, как программа использует память компьютера для хранения, извлечения и расчета информации.
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