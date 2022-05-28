About this Course

16,672 recent views
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Approx. 20 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Установить Python и написать свою первую программу

  • Описать основы языка программирования Python

  • Использовать переменные для сохранения, извлечения и расчета информации

  • Использовать основные инструменты программирования, например, функции и циклы

Skills you will gain

  • Source Lines Of Code
  • Computer Programming
  • Euler'S Totient Function
  • Software Design Pattern
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Глава первая — Почему мы программируем?

2 hours to complete
7 videos (Total 42 min), 5 readings
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Установка и использование Python

4 hours to complete
6 videos (Total 33 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Глава первая: Почему мы программируем (продолжение)

2 hours to complete
4 videos (Total 37 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Глава вторая: Переменные и выражения

3 hours to complete
6 videos (Total 56 min), 1 reading, 3 quizzes

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