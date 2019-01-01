Learner Reviews & Feedback for Основы бизнес-стратегии by University of Virginia
About the Course
Развивайте способности мыслить стратегически, анализировать конкурентную среду, а также давать рекомендации по позиционированию компании и созданию ценности. В этом курсе, разработанном Дарденской школой бизнеса при Виргинском университете, опытные преподаватели помогут вам изучить теорию и основы, позволяющие заложить фундамент успешной бизнес-стратегии, и предоставят инструменты, необходимые для ее понимания: анализы SWOT, конкурентов, среды, пяти сил, способностей, а также карты стратегических групп....