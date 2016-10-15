通过探究客户决策根源，学习市场营销基础知识。主要课题包括品牌塑造战略（例如，品牌定位、品牌传播）、客户中心化市场营销战略，以及新市场开拓（例如，渠道战略、市场营销规划）。成功完成本课程后，您可以运用所学技能处理现实商务挑战，这也是沃顿商学院商务基础专项课程的组成部分。
This course is part of the 商务基础 (中文版) Specialization
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About this Course
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University of Pennsylvania
The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) is a private university, located in Philadelphia, Pennsylvania, United States. A member of the Ivy League, Penn is the fourth-oldest institution of higher education in the United States, and considers itself to be the first university in the United States with both undergraduate and graduate studies.
Syllabus - What you will learn from this course
（第 1 周）品牌塑造：市场营销战略和品牌定位
Kahn 教授将在本课程中讲授两个与品牌有关的模块，他首先将向我们介绍第一个模块：市场策略和品牌定位。如果您希望浏览本课程基本情况，请阅读下方的课程大纲。或者阅读课程页面获得额外信息。此外，我们希望您积极参与论坛讨论，因为您的参与将提升课程的整体学习体验！
（第 2 周）客户中心化：产品中心化思想的局限性；客户中心化的机会和挑战
课程第2模块由Peter Fader教授授课，他会主要介绍与以客户为中心相关的概念。当前市场要求我们对客户行为做出快速反应，因此我们必须懂得如何关注正确的客户，从而获得战略优势。接下来几周内容将介绍以客户为中心的基础知识。如果您希望进一步了解Fader教授针对以客户为中心的观点，您可以关注他的Twitter账号（@faderp）。他常常会在Twitter上分享相关看法和读物。
第 3 周）市场进入战略：线上/线下互动；如何找出领先用户并增强影响力和传染效应
David Bell 教授将从本周起为我们授课，我们也将开始学习第三个模块的内容！我们将转向“走向市场策略”这个重要主题。“走向市场”策略有着前所未有的多样化的选择，因为公司有机会通过多种平台吸引线上和线下的客户。Bell 教授曾经参与了几家激动人心创业公司的相关工作，他将以这些经验为例来讲解本周的教学内容。
（第 4 周）品牌塑造：有效的品牌沟通战略和重新定位战略
Kahn 教授将在第四模块重返课程，讲授第二个品牌营销模块，该模块将介绍有效品牌传播和重新定位的策略。我们需要了解客户如何理解品牌所传递的信息，因为这是理解消费者行为的关键：消费者的理解将影响其行为，而且他们的理解并非是真相！在课程最后一个模块中，Kahn 教授将揭示消费者行为和理解品牌的秘密，探讨如何向消费者传播正确的信息，以及如何有效地影响消费者行为。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 市场营销概论 (中文版）
The English translation into simple Chinese is not very good. I missed the meaning of words or sentences from simple Chinese.
Wonderful Course, I love it; Professional Teachers, I like them;\n\ni will keep learning!my next course is Corporate finance, hope i could pass and be certified.\n\nBest Regards\n\nSophia
It is a very useful course that provides me much information about Marketing, which helps me comprehend the field of market and management.
Acquired so much knowledge that can use in my career.
About the 商务基础 (中文版) Specialization
学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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