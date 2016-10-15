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Course 1 of 5 in the
商务基础 (中文版) Specialization
Beginner Level
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Chinese (Simplified)
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Offered by

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University of Pennsylvania

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

（第 1 周）品牌塑造：市场营销战略和品牌定位

2 hours to complete
7 videos (Total 80 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

（第 2 周）客户中心化：产品中心化思想的局限性；客户中心化的机会和挑战

2 hours to complete
9 videos (Total 81 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第 3 周）市场进入战略：线上/线下互动；如何找出领先用户并增强影响力和传染效应

2 hours to complete
12 videos (Total 113 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

（第 4 周）品牌塑造：有效的品牌沟通战略和重新定位战略

2 hours to complete
6 videos (Total 87 min)

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