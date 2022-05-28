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Course 3 of 5 in the
商务基础 (中文版) Specialization
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Instructor

Offered by

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University of Pennsylvania

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

27 minutes to complete

第 1 单元 - 简介

27 minutes to complete
3 videos (Total 17 min), 1 reading
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第 2 单元 - 流程分析

3 hours to complete
8 videos (Total 102 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第 3 单元 - 生产率

3 hours to complete
9 videos (Total 91 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

第 4 单元 - 质量

6 hours to complete
25 videos (Total 282 min), 1 reading, 2 quizzes

About the 商务基础 (中文版) Specialization

商务基础 (中文版)

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