了解如何提升工作效率和提高质量标准，学会分析和改善服务业或制造业商务流程。主要概念包括流程分析、瓶颈、流程速率和库存量等。成功完成本课程后，您可以运用所学技能处理现实商务挑战，这也是沃顿商学院商务基础专项课程的组成部分。
This course is part of the 商务基础 (中文版) Specialization
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About this Course
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University of Pennsylvania
The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) is a private university, located in Philadelphia, Pennsylvania, United States. A member of the Ivy League, Penn is the fourth-oldest institution of higher education in the United States, and considers itself to be the first university in the United States with both undergraduate and graduate studies.
Syllabus - What you will learn from this course
第 1 单元 - 简介
为了让您能对课程和老师有一些基本了解，我们特别制作了这个短小的概述模块！
第 2 单元 - 流程分析
您将在本模块中学习如何找到过程分析的关键因素：流速（flow rate）和流程时间（flow time）；如何找到瓶颈；如何优化劳力和库存；如何处理有多个流动单元的复杂情况。本模块教学结束后，您将能将运营分解为了流程，然后改进流程使利润和效率最大化。
第 3 单元 - 生产率
您将在本模块中学习生产力的主要构成。首先，课程将介绍生产力的学术定义，然后介绍常见阻碍生产力的因素、生产力的测量方法、效益指标、改进生产力技巧和经济价值。本模块教学结束后，您将掌握如何识别、描述和测量输入和输出之间的关系，您还将能够设计策略，减少输入和提高输出，从而提高生产率。
第 4 单元 - 质量
质量并不是运营管理唯一的重点，但是质量对于企业长期发展和成功至关重要。本模块将介绍运营中与质量的几个主要方面，导致缺陷的常见原因、发现质量问题以及保障可靠性和标准的常用实践方法。本模块教学结束后，您将了解缺陷可能发生的原因，并且能针对质量和稳定性提出合理的方法。
About the 商务基础 (中文版) Specialization
学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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