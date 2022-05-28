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Course 5 of 5 in the
商务基础 (中文版) Specialization
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University of Pennsylvania

Syllabus - What you will learn from this course

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1

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欢迎加入沃顿商学院基础课程毕业项目!

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2

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营销视频回顾

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14 videos (Total 165 min), 1 reading
Week
3

Week 3

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运营视频回顾

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3 videos (Total 37 min), 1 reading
Week
4

Week 4

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会计和金融视频回顾

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