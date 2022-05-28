学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
About this Course
Offered by
University of Pennsylvania
The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) is a private university, located in Philadelphia, Pennsylvania, United States. A member of the Ivy League, Penn is the fourth-oldest institution of higher education in the United States, and considers itself to be the first university in the United States with both undergraduate and graduate studies.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎加入沃顿商学院基础课程毕业项目!
营销视频回顾
运营视频回顾
会计和金融视频回顾
About the 商务基础 (中文版) Specialization
学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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