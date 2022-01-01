学完本课程后，您将可以分析企业所做金融决策的主要类型。然后，您可以运用所学技能处理现实商务挑战，这也是沃顿商学院商务基础专项课程的组成部分。主要概念包括：净现值技术、资本预算原则、资产估值、金融市场运作和效率、公司财务决策以及衍生产品。
This course is part of the 商务基础 (中文版) Specialization
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About this Course
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University of Pennsylvania
The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) is a private university, located in Philadelphia, Pennsylvania, United States. A member of the Ivy League, Penn is the fourth-oldest institution of higher education in the United States, and considers itself to be the first university in the United States with both undergraduate and graduate studies.
Syllabus - What you will learn from this course
第 1 周
欢迎您来到公司金融导论课程！第一个模块将向您介绍金融领域最重要的基本概念：货币的时间价值。我希望您在观看视频前，浏览一下简短的课前阅读资料。“为什么要学习这门课（Big Picture Course Motivation）”提供课程相关的额外信息；“货币的时间价值概述”将介绍课程第一个主题的内容；“如何提交测验试题”的提示非常重要，它能帮您避免混淆试题。完成阅读后，您就可以开始观看视频，学习金融课程啦！
第 2 周
在本模块中，我们不仅将讨论货币的时间价值，而且会联系通货膨胀进行讨论，然后我们将进入第二个主题，也就是利率，最后我们还将介绍第三个主题，现金流量折现法。本模块教学结束后，您将能够计算各种折价和复利现金流，对不同类型的债权进行估值，从而能更好地进行金融决策。
第 3 周
本模块将通过资本预算案例继续讨论现金流量折现法。（您可能需要下载或查看教学中使用的Excel文件，“Tablet Case Spreadsheet.xlsx”，但是该文件对于理解课程内容来说并不是必须的。）本模块教学结束后，您将能根据定期现金流或者各种复利计算方式（例如每年、半季度或每月）对债券进行估值。通过计算这些问题，您将能理解真实世界中的各种金融决策，例如退休储蓄、房屋融资和再融资、车贷和其他金融相关问题。
Week 4 第 4 周
本模块将结束现金流量折现法的讨论，开始投资回报率的讨论。本模块教学结束后，您将能够理解自由现金流的概念，而且能根据一系列预测变量，计算项目未来的自由现金流。本模块将介绍一些基础金融建模的知识，并将应用这些知识对平板电脑项目做出决策，分析我们估值背后的假设情况。
About the 商务基础 (中文版) Specialization
学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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