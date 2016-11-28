学习必需的技术技能，从而掌握分析财务报表和披露财务信息用于财务分析的能力，并了解会计标准和高管层激励对财务报告流程的影响。学完本课程后，您将学会阅读三种最常见的财务报表：利润表、资产负债表和现金收支一览表。然后，您可以运用所学技能处理现实商务挑战，这也是沃顿商学院商务基础专项课程的组成部分。
This course is part of the 商务基础 (中文版) Specialization
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About this Course
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University of Pennsylvania
The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) is a private university, located in Philadelphia, Pennsylvania, United States. A member of the Ivy League, Penn is the fourth-oldest institution of higher education in the United States, and considers itself to be the first university in the United States with both undergraduate and graduate studies.
Syllabus - What you will learn from this course
第 1 周：简介和资产负债表
学习会计学就像学习一门外语，您要做大量基础练习（语法、句法、习语等）。 要阅读以这门“外语”（我们以财务报表为例）书写的书籍，您必须掌握本材料中介绍的基础知识。 我们从本周开始学习这些基础知识。 我们首先要学习的是财务报表概述。 需要使用哪些类型的报表？ 规则由谁制定？ 规则由谁实施？ 然后，我们将介绍资产负债表等式并定义/探讨资产、负债和股东权益。 我们将介绍借贷记账，并做许多将交易“翻译”成借项和贷项的练习。最后，我们将通过一家创业公司的案例，帮助您深入了解从记录新公司首笔交易开始，到制作首套财务报表全程必需的所有环节。
第 2 周：权责发生制会计方法和利润表
我们将首先讨论权责发生制会计方法及其对利润表科目认定的影响：收入和支出。 然后，我们将介绍调整分录（必须使用调整分录才能制作内部账册，以便将来编制财务报表）。 最后，我们将讨论结账分录及如何制作资产负债表和利润表。 在上面每一阶段的学习中，我们仍然会以前面提到的创业公司为例。 要是这周结束之后，日记账分录还没让您“学腻”，那就算我工作不到位！
第 3 周: 周现金流
现金为王！ 首先我们要根据活动目的将现金流分为经营现金流、投资现金流和融资现金流几类。 然后我们将建立和分析现金流量表。 我们将为前面用作示例的创业公司建立和分析现金流量表，对该公司之前的案例进行总结。 最后，我们将讨论营运收入、营运现金流、息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 和净现金流的区别。
第 4 周: 比率分析
我们本周要进行期末考试。 因为考试原因，我将在本周介绍比率分析，其中不会涉及任何“新”材料。 课上将定义和讨论一系列的财务比率指标，基本上就是一个财务指标除以另一个得到的。 但是要深入理解资产负债表和利润表就需要分析这些财务比率。 同时，我们将通过一些财务比率分析视频复习之前学习的材料，帮助各位准备考试。 不过考试中没有关于财务比率分析的题目。 等考试完，您就可以用您丰富的财务会计知识去向您的家人、朋友和同事炫耀啦！
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 财务会计概论（中文版）
one of the best accounting courses I have ever taken!
Informative and well-organized. Helps a lot for a self leaner who is struggling with a Financial Modeling course.
Excellent！Hopefully Prof. Brain Bushee can issue more courses in accounting in the future. He is so fantastic!
About the 商务基础 (中文版) Specialization
学习者需要选择一个（由华为公司提供的）实战商业机会，或者自己工作中的例子，仔细地评估，并清晰地表述给同学、沃顿教职员以及相关行业合作伙伴高管。 学习目标： 分析一个现实商业机会的收益与风险 提出一套如何利用这个商机的策略 准确并清晰地与他人交流你的分析和方案。学习者需要提供一个战略计划，以幻灯片或者视频的形式，展示针对这个商机的”市场进入”战略。 学习者需要明确商机的意义，分析其主要收益和风险，并提供一个“市场进入”方案，包含以下关键方面： 市场营销：针对新的产品，设计一个以消费者中心的传播/市场营销计划。 金融/财务：针对可行的项目，设计一个金融模型（比如净现金流模型），包含对成本和收益的预测。 运营管理：针对新项目，构建一个生产以及（或者）服务计划。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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