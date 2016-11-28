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Course 2 of 5 in the
商务基础 (中文版) Specialization
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Offered by

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University of Pennsylvania

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

第 1 周：简介和资产负债表

4 hours to complete
9 videos (Total 128 min), 7 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第 2 周：权责发生制会计方法和利润表

3 hours to complete
8 videos (Total 110 min), 6 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第 3 周: 周现金流

3 hours to complete
7 videos (Total 115 min), 4 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

第 4 周: 比率分析

3 hours to complete
5 videos (Total 73 min), 3 readings, 2 quizzes

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