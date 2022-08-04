About this Professional Certificate

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データ分析という高成長分野での新しいキャリアに必要な力をつけることができます。経験や学位は必要ありません。Google 考案の専門的なトレーニングを受けることができます。データ分析とは、結論を導き出し、予測を立て、情報に基づいた意思決定を行うためにデータを収集、変換、整理することです。8 つのコースで、エントリーレベルの職につくための需要の高いスキルを身に付けます。実際にデータ分析の基礎から自身のキャリアを始めた Google の社員から学ぶことができます。週 10 時間以下の学習で、6ヶ月以内に修了が可能。ジュニアまたはアソシエイトデータアナリスト、データベース管理者などの職を得るための準備ができます。米国の Google 認定資格取得者の 75% が、認定資格修了後 6 か月以内にキャリアが向上したと報告しています* Google の全キャリア認定資格については、こちらをご覧ください。¹Burning Glass: レイバーインサイト（過去 12 カ月：2020 年 2 月 1 日～2021 年 1 月 31 日）*プログラム卒業生のアンケート回答：米国 2021 年
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What is a Professional Certificate?

Build the Skills to Get Job Ready

Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

Hands-On Projects

Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

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When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 8 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

1. 基礎知識：データはあらゆるところにある

Course2

Course 2

2. データに基づいた意思決定を行うための問いかけ

Course3

Course 3

3. 探索用データを準備する

Course4

Course 4

4.「ダーティー」なデータを「クリーン」にする（日本語版近日公開予定）

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