- ビジュアライゼーション
- データの可視化（DataViz）
- データ クレンジング
- データ分析
- スプレッドシート
- SQL
Google データアナリティクス Professional Certificate
データ分析を扱うキャリアへの第一歩. このプログラムでは、即戦力として活躍できるスキルを 6 ヶ月以内で身につけることができます。学位や経験は必要ありません。
Offered By
What you will learn
ジュニアまたはアソシエイトデータアナリストが日々の業務での実務とプロセスを深く理解する
主要な分析スキル（データクリーニング、分析、可視化）とツール（スプレッドシート、SQL、R プログラミング、Tableau）を習得する
分析のためのデータのクリーニングと整理の方法を理解し、表計算ソフト、SQL、R プログラミングを使用して分析と計算を行う
ダッシュボード、プレゼンテーション、一般的に使用されるビジュアライゼーションプラットフォームでデータの調査結果を可視化し、提示する方法を学ぶ
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
このプログラムは 180 時間を超える講義と数百もの実践に基づいたテストを含み、職場の成功に不可欠な実際のデータ分析のシナリオをシミュレーションすることができます。コンテンツはインタラクティブなものが多く、データ分析の分野で数十年の経験を持つ Google 社員によって独自に開発されたものです。ビデオ、テスト、実習を組み合わせて、分析ツールやプラットフォーム、および新入社員としての仕事に必要な主要分析スキルを紹介します。 習得できるスキル：データクリーニング、課題解決、クリティカルシンキング、データ倫理、データビジュアライゼーション 学習するプラットフォームやツール：プレゼンテーション、スプレッドシート、SQL、Tableau、Rプログラミング 専門家によるトレーニングと実習、そしてケーススタディを修了することで、雇用主に対して身につけたスキルセットをアピールすることができます。雇用主が今求めている、具体的で実践的なスキルを学びましょう。
学位・経験不問
学位・経験不問
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 8 Courses in this Professional Certificate
1. 基礎知識：データはあらゆるところにある
Google データアナリティクス プロフェッショナル認定プログラムの最初のコースです。各コースでは、初歩的なデータ アナリスト業務に必要なスキルを習得します。あらゆる組織で、プロセスの改善、商機とトレンドの見極め、新製品のリリース、慎重な意思決定などに、データ アナリストが必要とされています。このコースでは、Google が開発した実践的なカリキュラムを通じてデータ アナリティクスの世界を紹介します。教材では、データ アナリティクスに関する多数の主要トピックに触れながら、Google データアナリティクス プロフェッショナル認定プログラムの概要がわかるよう工夫されています。現職の Google データ アナリストが、最適なツールやリソースを使って、一般的なアナリスト業務を遂行する実践的な方法を指導します。
2. データに基づいた意思決定を行うための問いかけ
Google データアナリティクス プロフェッショナル認定プログラムの 2 つめのコースです。各コースでは、初歩的なデータ アナリスト業務に必要なスキルを習得します。
3. 探索用データを準備する
Google データアナリティクス プロフェッショナル認定プログラムの 3 つめのコースです。このコースでは、1～2 つめのコースで学んだトピックの理解を深めながら、表計算ソフトや SQL などのツールを使って目的に合ったデータを抽出し活用する方法、データの整理と保護の方法など、より実践的なデータアナリティクススキルを身につけるための新しいトピックについても学びます。
4.「ダーティー」なデータを「クリーン」にする（日本語版近日公開予定）
Google データアナリティクス プロフェッショナル認定プログラムの 4 つめのコースです。このコースでは、1～3 つめのコースで学んだトピックの理解を深めながら、表計算ソフトや SQL を使ったデータのチェックやクリーニングの方法、またデータクリーニング結果の検証やレポートの作成方法についても学びます。また、現職の Google データ アナリストが、最適なツールやリソースを使って、一般的なアナリスト業務を遂行する実践的な方法を指導します。
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Frequently Asked Questions
What is the refund policy?
Can I just enroll in a single course?
Is this course really 100% online? Do I need to attend any classes in person?
データ アナリティクスとは何ですか？
どのような点でデータ分析のキャリアが必要になるのでしょうか？
どのような企業がデータ分析の専門家を雇っているのでしょうか？
この資格を取るのにかかる費用はいくらですか？
このプログラムは他の言語でも提供されていますか？
どのような事前知識が必要ですか？
コースは特定の順番で受講する必要がありますか？
Rと Python のどちらが学べますか？
このプログラムを受けると、どのような仕事に就くことができますか？
認定証を取得すると、何ができるようになりますか？
就職活動を支援するリソースはありますか？
Google はなぜこのプログラムを作ったのですか？
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