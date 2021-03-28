Learner Reviews & Feedback for معالجة البيانات وتحليل الأعمال باستخدام برنامج جدول البيانات by Coursera Project Network
4.7
stars
10 ratings
•
1 reviews
About the Course
في نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على معالجة البيانات بالدوال، وتطبيق المعادلات لاستخراج الكلمات من النص. علاوة على ذلك ، سوف تكون قادرًا على تحديد وإدارة البيانات الخاصة بك. أخيرًا ، ستتمكن من إنشاء جداول الاحصائيات ومعادلات البحث لتلخيص بياناتك وتحليلها. سيوضح لك هذا المشروع كيفية التعامل مع النص وكيفية تحليله لتقديمه بشكل احترافي بطرق مختلفة.
هذا المشروع مخصص للأشخاص في مجال الأعمال وتحليل البيانات. يوفر لكم الخطوات المهمة لتكون محلل بيانات. علاوة على ذلك ، فإنه يزودك بالمعرفة الموجودة في جداول البيانات المتعلقة بتحليل الأعمال وكيفية التعامل مع البيانات حسب المعادلات....
Filter by:
1 - 1 of 1 Reviews for معالجة البيانات وتحليل الأعمال باستخدام برنامج جدول البيانات