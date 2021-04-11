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Back to تحسين أداء العمل باستخدام نماذج غوغل

Learner Reviews & Feedback for تحسين أداء العمل باستخدام نماذج غوغل by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية تحسين أداء العمل من خلال نماذج غوغل، كما وسوف نشرح بشكل مفصل وواضح كيفية استخدام نماذج غوغل و نقوم بتعبئة استمارة تتحدث عن أهمية فريق العمل في تحسين أداء العمل، بالاضافة الى تطبيق نموذجين آخريين يطرحان كيفية تحسين الرواتب وتحفيز الموظفين. من خلال هذه الدورة سوف نطلعكم على كل الامور الضرورية لتحسين الأداء عبر نماذج غوغل. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من تحسين وتطوير أداء العمل باستخدام نماذج غوغل بشكل فعّال....
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1 - 2 of 2 Reviews for تحسين أداء العمل باستخدام نماذج غوغل

By Aseel A A

Apr 11, 2021

goooood

By FATIMA A B R B D A A B R B D A

Aug 8, 2021

ممتاز الدورة

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