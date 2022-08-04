استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي.
مديرو المشروعات متخصصون بطبيعتهم في حل المشكلات. حيث يضعون الخطة ويوجهون زملائهم ويديرون التغييرات والمخاطر والأطراف المعنية.
على مدار 6 دورات، اكتسب المهارات المطلوبة التي ستعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين. تعلم من موظفي Google الذين كانت أسسهم في إدارة المشروعات بمثابة منصات انطلاق لحياتهم المهنية. في أقل من 10 ساعات في الأسبوع، يمكنك الإكمال في أقل من ستة أشهر.
يؤهلك هذا البرنامج للحصول على أكثر من 100 ساعة من التعلم في مجال إدارة المشروعات، مما يساعد في إعدادك للحصول على شهاداتمعهد إدارة المشروعات مثل المشارك المعتمد في إدارة المشروعات (CAPM)® المعترف بها عالميًا.
أبلغ 82% من خريجي شهادة Google المهنية عن نتيجة مهنية إيجابية مثل وظيفة جديدة أو ترقية أو زيادة في غضون ستة أشهر.²
اطلع على جميع شهادات Google المهنية هنا.
¹Burning Glass: Labor Insight (آخر 12 شهرًا: 2/1/20 - 1/31/21)
²استبيان نتائج متعلم Coursera، طوال الوقت للحصول على شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات من Google. تُجمع البيانات عبر الاستبيانات على المنصة أو البريد الإلكتروني وهي تراكمية من 1/18 - 1/21.
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج على أكثر من 140 ساعة من التعليمات ومئات التقييمات القائمة على الممارسة، والتي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات إدارة المشروعات الواقعية التي تُعد بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل.
المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره حصريًا بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في البرنامج وإدارة المشروعات.
تشمل المهارات التي ستكتسبها ما يلي: وضع خطط إدارة المخاطر؛ فهم تقنيات تحسين العملية؛ إدارة التصعيد وديناميكيات الفريق والأطراف المعنية؛ إنشاء الميزانيات والتنقل في المشتريات؛ استخدام برامج وأدوات ونماذج إدارة المشروعات؛ ممارسة إدارة المشروعات الرشيقة، مع التركيز على سكرم.
من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والتقييمات والأنشطة العملية، ستتعرف على بدء المشروعات التقليدية المرنة والتخطيط لها وتشغيلها. ستقوم بتطوير صندوق أدوات لإظهار فهمك للعناصر الرئيسية لإدارة المشروعات، بما في ذلك إدارة الجدول الزمني والميزانية والفريق.