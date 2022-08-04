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إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
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إدارة المشروعات من Google Professional Certificate

في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من ستة أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.

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Instructor: Google Career Certificates

Top Instructor

1,943 already enrolled

Professional Certificate - 6 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(92 reviews)

Beginner level

Recommended experience

7 months at 5 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • اكتساب فهم كبير للممارسات والمهارات اللازمة للنجاح في دور إدارة المشروعات على مستوى المبتدئين

  • التعرف على كيفية إنشاء وثائق مشروع فعالة وأدوات خلال المراحل المختلفة للمشروع

  • تعلم أسس إدارة المشروعات الرشيقة، مع التركيز على تنفيذ أحداث سكرم، وبناء أدوات سكرم، وفهم أدوار سكرم

  • ممارسة التواصل الاستراتيجي وحل المشكلات وإدارة الأطراف المعنية من خلال سيناريوهات واقعية

Skills you'll gain

  • Category: Project Management
  • Category: Project
  • Category: Planning
  • Category: Leadership And Management

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Arabic
Subtitles: Arabic

Professional Certificate - 6 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(92 reviews)

Beginner level

Recommended experience

7 months at 5 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

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¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 6 course series

أسس إدارة المشروعات

Course 114 hours4.9 (139 ratings)

What you'll learn

  • وصف مهارات إدارة المشروعات وأدوارها ومسئولياتها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات

  • شرح دورة حياة إدارة المشروعات والمقارنة بين منهجيات إدارة البرامج المختلفة

  • تحديد الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وشرح كيفية تأثيره على إدارة المشروعات.

Skills you'll gain

Category: Project Management
Category: Change Management
Category: Technology Strategy
Category: Culture

بدء المشروع: بدء مشروع ناجح

Course 218 hours4.8 (26 ratings)

What you'll learn

  • فهم أهمية مرحلة البدء من دورة حياة المشروع.

  • فهم المكونات الرئيسية لمواثيق المشروع وإعداد ميثاق المشروع لبدء المشروع.

  • استكمال تحليل الأطراف المعنية واستخدام مخططات RACI لتحديد مسئوليات أعضاء فريق المشروع وتوصيلها.

  • تقييم أدوات إدارة المشروعات المختلفة لتلبية احتياجات المشروع.

Skills you'll gain

Category: إدارة المشروعات
Category: إدارة الأطراف المعنية
Category: ميثاق المشروع
Category: كتابة الأعمال
Category: التفكير الاستراتيجي

التخطيط للمشروع: وضع كل شيء معًا

Course 325 hours

What you'll learn

  • وصف مكونات مرحلة تخطيط المشروع وأهميتها.

  • تحديد الأدوات وأفضل الممارسات لبناء خطة المشروع وخطة إدارة المخاطر.

  • وصف كيفية تقدير الميزانية وتتبعها والمحافظة عليها.

  • - وضع خطة تواصل بسيطة وشرح كيفية إدارتها.

Skills you'll gain

Category: تقدير المهمة
Category: إدارة المخاطر
Category: التخطيط للمشروع
Category: الشراء
Category: التفكير الاستراتيجي

تنفيذ المشروع: تشغيل المشروع

Course 423 hours4.9 (46 ratings)

What you'll learn

  • تنفيذ المفاهيم الرئيسية لإدارة الجودة لمعايير الجودة، وتخطيط الجودة، وضمان الجودة، ومراقبة الجودة.

  • توضيح كيفية تحديد أولويات البيانات وتحليلها وكيفية الإعلام بقصة المشروع المستنيرة بالبيانات.

  • مناقشة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة آليات الفريق.

  • وصف خطوات عملية الإغلاق وإنشاء وثائق إغلاق المشروع.

Skills you'll gain

Category: إدارة الجودة
Category: إدارة المشروعات
Category: إدارة المخاطر
Category: تنفيذ المشروع
Category: التفكير الاستراتيجي

إدارة المشروعات في أجايل

Course 522 hours5.0 (41 ratings)

What you'll learn

  • شرح نهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك القيم والمبادئ.

  • مناقشة ركائز سْكرَم وكيفية دعمها لقيم سْكرَم.

  • وصف الفعاليات الخمسة الهامة في سْكرَم وكيفية إعداد كل فعالية لفريق سْكرَم.

  • شرح كيفية تدريب فريق أجايل ومساعدته في التغلب على التحديات.

Skills you'll gain

Category: إدارة أجايل
Category: سْكرَم
Category: التأثير
Category: التدريب
Category: حل المشكلات

كابستون: تطبيق إدارة المشروعات في العالم الحقيقي

Course 632 hours5.0 (10 ratings)

What you'll learn

  • إكمال ميثاق المشروع، وملء المعلومات الأساسية بما في ذلك ملخص المشروع وأهداف SMART والنطاق والفوائد والتكاليف.

  • افحص وثائق المشروع وأجرِ بحثًا لتحديد مهام المشروع وتنظيم مهام المشروع والمعالم الرئيسية في خطة المشروع.

  • تحديد معايير الجودة وتقييمها مقابل تلك المعايير للتأكد من أن المشروع يحقق المستوى المطلوب من الجودة.

  • تطوير تقارير فعالة للأطراف المعنية من خلال تطبيق استراتيجيات سرد القصص لوصف البيانات.

Skills you'll gain

Category: إدارة الجودة
Category: إدارة المشروعات
Category: إدارة الأطراف المعنية
Category: التواصل الفعال
Category: حل المشكلات

Instructor

Google Career Certificates

Top Instructor

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257 Courses6,069,623 learners

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