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Google Proje Yönetimi Professional Certificate
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Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Bu programda, altı aydan daha kısa bir sürede sizi bu alanda çalışmaya hazır hâle getirecek ve çok rağbet gören becerileri öğreneceksiniz. Herhangi bir diplomanız veya deneyiminiz olmasına gerek yok.

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Instructor: Google Career Certificates

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Professional Certificate - 6 course series

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4.9

(659 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • Giriş seviyesi bir proje yönetimi pozisyonunda başarılı olmak için gereken uygulamaları ve becerileri kavrayacaksınız.

  • Bir projenin çeşitli evrelerinde etkili proje dokümantasyonu ve eserlerinin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

  • Scrum etkinliklerini uygulamaya, Scrum eserleri oluşturmaya ve Scrum rollerini anlamaya odaklanarak Çevik proje yönetimini öğreneceksiniz.

  • Gerçek dünyayı yansıtan senaryolar aracılığıyla stratejik iletişim, problem çözme ve paydaş yönetimi konularında pratik yapacaksınız.

Skills you'll gain

  • Category: Project Management
  • Category: Risk Management
  • Category: Project
  • Category: Leadership And Management

Details to know

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Turkish
Subtitles: Turkish, English

Professional Certificate - 6 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.9

(659 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

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¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 6 course series

Proje Yönetiminin Temelleri

Course 114 hours4.9 (559 ratings)

What you'll learn

  • Çeşitli sektörlerde proje yönetimi becerilerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanımlama

  • Proje yönetimi yaşam döngüsünü açıklama ve farklı program yönetimi metodolojilerini karşılaştırma

  • Kurumsal yapının ve kültürün ne olduğunu tanımlama ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediğini açıklama.

Skills you'll gain

Category: Kurum Kültürü
Category: Proje Yönetimi
Category: Değişim Yönetimi
Category: Stratejik Düşünme
Category: Kariyer Gelişimi

Projeyi Başlatma: Projeye Başarıyla Adım Atma

Course 218 hours4.9 (239 ratings)

What you'll learn

  • Başlatma aşamasının proje yaşam döngüsündeki önemini kavrama

  • Proje başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlama ve projeyi başlatma aşaması için proje başlatma belgesi oluşturma

  • Paydaş analizi yapma ve proje ekibi üyelerinin sorumluluklarını tanımlayıp üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanma.

  • Proje ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli proje yönetimi araçlarını değerlendirme.

Skills you'll gain

Category: Paydaş Yönetimi
Category: Proje Başlatma Belgesi
Category: Proje Yönetimi
Category: İş Yazışmaları
Category: Stratejik Düşünme

Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek

Course 324 hours4.8 (54 ratings)

What you'll learn

  • Planlama aşamasının bileşenlerini ve bunların önemini açıklama.

  • Proje planı ve risk yönetimi planı oluşturmak için gerekli araçları ve en iyi uygulamaları belirleme. 

  • Bütçenin nasıl tahmin edildiğini, takip edildiğini ve sürdürüldüğünü açıklama.

  • İletişim planı taslağı oluşturma ve planın nasıl yönetileceğini açıklama.

Skills you'll gain

Category: Risk Yönetimi
Category: Görev Tahmini
Category: Satın Alma
Category: Stratejik Düşünme
Category: Proje Planlaması:

Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme

Course 422 hours4.8 (39 ratings)

What you'll learn

  • Kalite standartları, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü gibi temel kalite yönetimi kavramlarını açıklayabilme.

  • Verilerin nasıl önceliklendirileceği ve analiz edileceğinin yanı sıra projenin veriler ışığında nasıl anlatılabileceğini gösterme. 

  • Ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini yönetmeyi tartışma.

  • Kapanış sürecinin adımlarını tanımlama ve proje kapanış belgelerini hazırlama.

Skills you'll gain

Category: Kalite Yönetimi
Category: Risk Yönetimi
Category: Proje Yönetimi
Category: Projeyi Yürütme
Category: Stratejik Düşünme

Çevik Proje Yönetimi

Course 522 hours4.8 (25 ratings)

What you'll learn

  • Değerleri ve ilkeleriyle birlikte Çevik Proje Yönetimi yaklaşımını ve felsefesini açıklayın.

  • Scrum ayaklarını ve bu ayakların Scrum değerlerini nasıl desteklediğini tartışın.

  • Beş önemli Scrum etkinliğini tanımlayıp ve her etkinliğin Scrum ekibi için nasıl hazırlanacağını açıklayın.

  • Bir Çevik ekibine nasıl koçluk yapılacağını açıklayın ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olun.

Skills you'll gain

Category: Çevik Yönetim
Category: Koçluk
Category: Etkileme
Category: Problem Çözme

Bitirme Projesi: Proje Yönetimini Gerçek Dünyada Uygulamak

Course 632 hours4.9 (47 ratings)

What you'll learn

  • Projenin özeti, hedefleri, kapsamı, faydaları ve maliyetleri gibi önemli bilgileri ekleyerek proje başlatma belgesini hazırlayın.

  • Projedeki görevleri belirlemek ve bu görevler ile ara hedefleri proje planına yerleştirmek için proje belgelerini inceleyin ve araştırma yapın.

  • Determine quality standards and evaluate against those standards to ensure that the project is achieving the required level of quality.

  • Verileri açıklamak amacıyla çeşitli anlatım stratejileri kullanarak etkili paydaş raporları hazırlama.

Skills you'll gain

Category: Kalite Yönetimi
Category: Paydaş Yönetimi
Category: Etkili İletişim
Category: Problem Çözme
Category: Proje Yönetimi

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Felipe M.
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"To be able to take courses at my own pace and rhythm has been an amazing experience. I can learn whenever it fits my schedule and mood."
Jennifer J.
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