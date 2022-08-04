Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
Proje yöneticileri işleri gereği problem çözmeye odaklanan kişilerdir. Planı belirler, ekip arkadaşlarına rehberlik eder; değişiklikleri, riskleri ve paydaşları yönetirler.
6 kurstan oluşan bu eğitim sayesinde, çok rağbet gören ve sizi giriş seviyesi bir pozisyona hazırlayacak beceriler kazanacaksınız. Proje yönetiminde edindikleri temel beceriler sayesinde kendi kariyerlerine iyi bir başlangıç yapma fırsatı bulmuş Google çalışanlarından eğitim alacaksınız. Haftada 10 saatten az bir süre ayırarak altı aydan daha kısa bir sürede eğitimi tamamlayabilirsiniz.
Bu program sayesinde 100 saatin üzerinde proje yönetimi eğitimi alma imkanı elde edeceksiniz. Bu eğitim dünya çapında kabul gören Certified Associate in Project Management (CAPM)® gibi Project Management Institute sertifikalarına hazırlanmanıza yardımcı olacak.
ABD’de Google Sertifika Programı’ndan mezun olanların %75'i, programı tamamladıktan sonraki 6 ay içinde kariyerlerinde bir iyileşme olduğunu bildiriyor.
Alıntı: *program mezunu anketlerinin yanıtlarına dayanarak, ABD 2021
Applied Learning Project
Bu program, içerdiği 140 saatin üzerinde eğitim ve yüzlerce uygulamaya dayalı değerlendirmeyle gerçek dünyayı yansıtan ve işte başarılı olmak için kritik önem taşıyan proje yönetimi senaryolarını simüle etmenize yardımcı olacak.
Son derece etkileşimli olarak hazırlanan içerik ise tamamen program ve proje yönetiminde onlarca yıllık deneyime sahip Google çalışanları tarafından geliştirildi.
Programın size kazandıracağı becerilerden bazıları: Risk yönetimi planları oluşturmak; Süreci iyileştirmeye yönelik teknikleri anlamak; gerginlikleri, ekip dinamiklerini ve paydaşları yönetmek; bütçe oluşturmak ve satınalmaya yön vermek; proje yönetimi yazılımlarını, araçlarını ve şablonlarını kullanmak; Scrum'a vurgu yapacak şekilde Çevik proje yönetimi uygulamak.
Çeşitli videolar, değerlendirmeler ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla, hem geleneksel hem de Çevik yaklaşımına uygun projelerin nasıl başlatılacağı, planlanacağı ve yürütüleceğine ilişkin bilgiler alacaksınız.