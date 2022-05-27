About this Course

9,740 recent views
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Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

BCG

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(3,700 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

كيف تُغيّر التكنولوجيا الأعمال

3 hours to complete
10 videos (Total 67 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

آليات الاضطراب

2 hours to complete
10 videos (Total 59 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

الاتجاهات الرقمية بين الماضي والمستقبل

5 hours to complete
20 videos (Total 144 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

طريقك إلى التحوّل الرقمي

5 hours to complete
20 videos (Total 161 min)

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