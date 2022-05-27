التحول الرقمي موضوع مثير للاهتمام، ولكن ماذا يُقصد به بالضبط؟ وماذا يعني للشركات؟ في هذه الدورة التدريبيّة، نتحدث عن التحوّل الرقمي بطريقتين. أولًا، نناقش وتيرة التغيّر والضرورة التي يفرضها لنجاح الأعمال. ثم نقدّم سياق هذا التحوّل وما الذي يحتاج إليه لتحقيق النجاح في عصر التكنولوجيا الرقمية. وبعد ذلك، نستعرض إطار ملكية مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، الذي يساعدك في تحديد المجالات الرئيسية التي يُمكن تحويلها إلى الصيغ الرقمية، ومنها الاستراتيجية، والعمليات الأساسية، والتكنولوجيا.
التحوّل الرقميBCG
About this Course
Instructors
Amane DannouniManaging Director & Partner at Boston Consulting Group, Singapore
Offered by
BCG
Boston Consulting Group (BCG) is a global management consulting firm and the world’s leading advisor on business strategy.
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
كيف تُغيّر التكنولوجيا الأعمال
إن المعدل السريع للتطوّر التكنولوجي يضطر المنظمات إلى تفكيك سلسلة القيمة الخاصة بها للحصول على ميزة تنافسية. سنناقش في هذا الأسبوع ثلاثة قوانين رئيسية متعلّقة بكيفية معالجة المعلومات الرقمية، ونشرها، وتخزينها. ثم سنلقي نظرة على كيفية دفع معدل التغير التكنولوجي السريع التغيرات في المجال. وكذلك ستستمع إلى القيادة التنفيذية لشركة "Pitney Bowes" بشأن تكيفها المستمر وتحوّل أعمالها.
آليات الاضطراب
الاضطراب ليس أمرًا جديدًا، ويمكننا أن نتعلّم من الماضي كيفية النجاح والازدهار في ظلّ الاضطرابات المتواصلة التي يتّسم بها العصر الرقمي. في هذا الأسبوع، سنكتشف أساسيات التحوّل الرقمي وطبيعة دورة الحياة التنافسيّة. وسنلقي نظرة على علم الاقتصاد الذي يرتكز عليه الإبداع والتغيُّر التكنولوجي. وأخيرًا سنستكشف شغل الوظائف وعلم الاقتصاد المُتعلّق بالإبداع من منظور التحوّل الرقمي.
الاتجاهات الرقمية بين الماضي والمستقبل
لم يكن التغيُّر قط بوصفه أمرًا مستمرًّا أكثر واقعية من التغيّر مع التحولات الرقمية. سنلقي، في هذا الأسبوع، نظرة على الدوافع الرئيسية للتحوّل الرقمي، والفرص التي أتاحتها من قبلُ، والتحديات التي تنتج عنها. ثم سنستكشف الاتجاهات والتكنولوجيات الصاعدة، والأمور المحتملة في المستقبل، وما الذي نلاحظه في التدريب حاليًّا.
طريقك إلى التحوّل الرقمي
في أثناء الأسبوع الرابع، سنتناول "كيفية" التحوّل الرقمي. نواجه هذا التحدي مستخدمين إطار ملكية مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، الذي يقدم نموذجًا استراتيجيًّا عمليًّا للانتقال من نشاط تجاري كلاسيكي إلى نشاط تجاري محوّل رقميًّا. سنشرح الازدواجية الأساسية لهذا الإطار وعوامل التمكين المختلفة للتحول الرقمي.
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