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Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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2 minutes to complete

导言-饶毅

2 minutes to complete
1 video (Total 2 min)
Week
2

Week 2

4 hours to complete

孤独的天才—孟德尔 -饶毅

4 hours to complete
6 videos (Total 114 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

遗传的染色体学说 -饶毅

3 hours to complete
5 videos (Total 102 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

5 hours to complete

DNA—遗传信息的载体-饶毅

5 hours to complete
8 videos (Total 138 min), 1 reading, 1 quiz

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