About this Course

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Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Studentized Residual
  • Market Segmentation
  • Average
  • Influencing
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Подготовительная часть курса

2 hours to complete
2 videos (Total 7 min), 6 readings, 1 quiz
5 hours to complete

Модуль 1. Вступление. Сводка данных

5 hours to complete
11 videos (Total 63 min), 2 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

Модуль 2. Описательная статистика и распределение вероятностей

7 hours to complete
16 videos (Total 107 min), 2 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Модуль 3. Выборка и центральная предельная теорема

5 hours to complete
7 videos (Total 63 min), 2 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Модуль 4. Выводы

5 hours to complete
13 videos (Total 101 min), 3 readings, 5 quizzes

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