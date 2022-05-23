Этот курс предоставляет аналитическую основу, позволяющую структурировано оценивать ключевые проблемы, а также инструменты, которые помогают управлять факторами неопределенности, затрагивающими и усложняющими бизнес-процессы.
В частности, вы ознакомитесь с основами статистики и методами сведения данных, а также изучите такие понятия, как частота, нормальное распределение, статистическое исследование, выборка и доверительный интервал. Небольшая часть курса посвящена теоретическим основам предмета, но наша основная цель заключается в применении изучаемых методик. С помощью программы Excel и наборов данных из множества дисциплин, мы наглядно рассмотрим принципы использования статистики в различном контексте. На курсе вы не только ознакомитесь с указанными понятиями, но и научитесь анализировать полученные результаты. После успешного прохождения курса вы сможете: • Сводить большие наборы данных в графической, табличной и числовой форме. • Понимать, чем важна правильная выборка и почему ее результатам можно доверять. • Понимать, почему нормальное распределение можно использовать в множестве различных ситуаций. • Использовать данные выборки, чтобы делать выводы о генеральной совокупности с определенным уровнем достоверности оценки. • Использовать программу Excel для выполнения статистического анализа. Этот курс является частью программы iMBA Иллинойсского университета. Это полностью аккредитованная, представленная в удобной форме онлайн-программа MBA по доступной цене. Дополнительные сведения см. на странице "Ресурсы" этого курса или на сайте университета onlinemba.illinois.edu.