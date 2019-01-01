Learner Reviews & Feedback for Исследование и генерация данных для принятия бизн.-реш. by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
Этот курс предоставляет аналитическую основу, позволяющую структурировано оценивать ключевые проблемы, а также инструменты, которые помогают управлять факторами неопределенности, затрагивающими и усложняющими бизнес-процессы.
В частности, вы ознакомитесь с основами статистики и методами сведения данных, а также изучите такие понятия, как частота, нормальное распределение, статистическое исследование, выборка и доверительный интервал.
Небольшая часть курса посвящена теоретическим основам предмета, но наша основная цель заключается в применении изучаемых методик. С помощью программы Excel и наборов данных из множества дисциплин, мы наглядно рассмотрим принципы использования статистики в различном контексте. На курсе вы не только ознакомитесь с указанными понятиями, но и научитесь анализировать полученные результаты.
После успешного прохождения курса вы сможете:
• Сводить большие наборы данных в графической, табличной и числовой форме.
• Понимать, чем важна правильная выборка и почему ее результатам можно доверять.
• Понимать, почему нормальное распределение можно использовать в множестве различных ситуаций.
• Использовать данные выборки, чтобы делать выводы о генеральной совокупности с определенным уровнем достоверности оценки.
• Использовать программу Excel для выполнения статистического анализа.
Этот курс является частью программы iMBA Иллинойсского университета. Это полностью аккредитованная, представленная в удобной форме онлайн-программа MBA по доступной цене. Дополнительные сведения см. на странице "Ресурсы" этого курса или на сайте университета onlinemba.illinois.edu....