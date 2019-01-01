Learner Reviews & Feedback for أخلاقيات وآداب السلوك في الأعمال by Alfaisal University | KLD
About the Course
غالباً ما يرتبط النجاح المهني بمدى توفر المؤهلات اللازمة لمواجهة المتطلبات الوظيفية، لكن ثمة جانب مؤثر في هذا النجاح لا يقل أهميةً عن توفر المؤهلات، وهو مدى توفر الصفات التي تجعلُ منك موظفاً أخلاقياً (Ethical Employee) لا يُخلُّ بواجبات ومسؤوليات عمله ومجتمعه، هذا بالإضافة إلى إمكانية تعزيز هذا النجاح عن طريق معرفة وإتقان كثيرٍ من سلوكيات العمل (Business Etiquette) المتحضرة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم أخلاقيات وآداب السلوك في الأعمال، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية تحقيق النجاح من خلال الالتزام بمبادئ آداب السلوك في الأعمال، شرح أهم آداب العمل، استعراض أخلاقيات العمل الأساسية، تبيان مفهوم أخلاقيات وآداب السلوك في الأعمال والفرق بينهما....