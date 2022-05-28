هل قررت يوماً أن تستثمر أموالك في شراء أسهم شركة؟ هل عُرض عليك أكثر من فرصة للاستثمار، واحترت فى الاختيار بين هذه الفرص؟ هل قررت يوماً أن تبيع شركتك، ولم تكن لديك الخبرة الكافية لتقييمها أو تحديد سعر بيع السهم الذي يحقق لك أعلى عائد؟ هل طلبت منك شركتك كمحاسب أو محلل مالي أن تُقيّم شركةً جديدة تنوي شراءها أو التنبؤ بمكاسبها في المستقبل وخشيتَ من إعطاء تحليلات غير دقيقة؟
طرق تقييم الشركات | Business Valuation ApproachesAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون المتدرب ملماً بالمصطلحات الأساسية للمحاسبة
Skills you will gain
- معرفة Business & Accounting Analysis
- التمكن من إجراء forecast of future benefits
- تعلم كيفية اتخاذ القرار من خلال قائمة الـ financial statement
أن يكون المتدرب ملماً بالمصطلحات الأساسية للمحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
طرق تقييم الشركات (Business Valuation Approaches)
تزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مفهوم التحليل المالي، تبيان مفهوم تحليل الأعمال التجارية، إيضاح مفهوم التحليل المحاسبي، شرح كيفية التنبؤ بالمكاسب المستقبلية.
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