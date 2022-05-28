《有机化学》是研究各类有机化合物的结构、性质、相互转化及其规律的一门学科，是化学专业本科学生必修课之一，是生物化学、分子生物学、医学、药学等课程的先修课，在教学计划中占有重要的地位。
有机化学Xi'an Jiaotong University
About this Course
Offered by
Xi'an Jiaotong University
Xi'an Jiaotong University is one of the oldest institutions of higher learning in China. Founded in Shanghai in 1896 as Nanyang Public, it was renamed Jiaotong University in 1921. In 1956, at the direction of the State Council, the university was moved to Xi’an, an important historical city, and renamed Xi'an Jiaotong University (XJTU). Now, XJTU is a comprehensive research university offering programs in ten areas—science, engineering, medicine, economics, management, humanities, art, law, philosophy and education. XJTU features 26 schools, 8 undergraduate residential colleges, 12 teaching hospitals, and serves about 30,000 full-time students, including over 14,600 graduate students.
Syllabus - What you will learn from this course
绪论
欢迎学习有机化学，有机化学是研究各类有机化合物的结构、性质、相互转化及其规律的一门学科。在本模块中你将学习什么是有机化学，什么是有机化合物；有机化合物有哪些特点；共价键有几种类型？σ键和π键是如何形成的，各自有何特点；共价键的断裂方式有几种；不同断裂方式对应哪种反应类型，以及有机化合物该如何分类等知识重点。
烷烃和环烷烃
本模块将重点介绍烷烃和环烷烃的结构、命名、性质。请你带着这些问题学习本模块内容：烷烃的命名方法是什么；什么是构象？何谓优势构象？环己烷什么构像最稳定；烷烃自由基取代反应的机制是什么；环烷烃与烷烃的化学性质有何异同；环烷烃稳定性与环的大小有何关系。
烯烃和炔烃
本模块将重点介绍烯烃、炔烃和共轭二烯烃的结构特征，烯烃的亲电加成反应及机理，电子效应等知识。请你带着这些问题学习本模块内容：如何标记碳碳双键的构型；什么又是烯烃的亲电加成反应？其机理是什么；烯烃和炔烃在化学性质上有哪些异同点；什么是马氏规则；何为诱导效应和共轭效应。
波谱学基础
本模块将介绍有机波谱学的基本知识，包括核磁共振波谱、红外吸收光谱、紫外吸收光谱和质谱。请你带着这些问题学习本模块内容：何为有机化学四大波谱？它们在有机物结构鉴定方面主要解决什么问题；核磁共振发生的条件是什么？核磁氢谱的主要参数有哪些？如何解析核磁氢谱；影响分子振动吸收频率的主要因素有哪些；具有什么结构特征的化合物具有紫外吸收现象；质谱的原理又是什么？
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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