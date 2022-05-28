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Xi'an Jiaotong University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

绪论

2 hours to complete
11 videos (Total 78 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

烷烃和环烷烃

2 hours to complete
8 videos (Total 92 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

烯烃和炔烃

3 hours to complete
15 videos (Total 133 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

波谱学基础

3 hours to complete
15 videos (Total 150 min)

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