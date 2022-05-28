About this Course

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Intermediate Level

Familiarity with regression is recommended.

Approx. 59 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم مفاهيم لغة البرمجة المهمة

  • تكوين برامج البرمجة الإحصائية

  • الاستفادة من دوال حلقة التكرار R وأدوات تصحيح الأخطاء

  • جمع معلومات مفصلة باستخدام ملف التعريف R

Skills you will gain

  • Euler'S Totient Function
  • Normal Distribution
  • R Programming
  • Mathematical Optimization
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

Familiarity with regression is recommended.

Approx. 59 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Johns Hopkins University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

25 hours to complete

الأسبوع الأول: الخلفية والشروع في العمل والإجراءات العملية

25 hours to complete
28 videos (Total 129 min), 9 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

12 hours to complete

الأسبوع الثاني: البرمجة باستخدام R

12 hours to complete
13 videos (Total 90 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

10 hours to complete

الأسبوع الثالث: دوال حلقة التكرار وتصحيح الأخطاء

10 hours to complete
8 videos (Total 61 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

11 hours to complete

الأسبوع الرابع: المحاكاة والتعريف

11 hours to complete
6 videos (Total 42 min), 4 readings, 5 quizzes

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