ستتعلم في هذه الدورة كيفية البرمجة بلغة R وكيفية استخدامها لتحليل البيانات بصورة فعالة. ستتعلم كيفية تثبيت البرامج اللازمة لبيئة البرمجة الإحصائية وتكوينها وكيفية وصف مفاهيم لغة البرمجة العامة إذ يتم تطبيقها بلغة إحصائية عالية المستوى. تتناول الدورة المشكلات العملية في الحوسبة الإحصائية التي تشمل البرمجة في لغة R، وقراءة البيانات في لغة البرمجة R، والوصول إلى حزم R، وكتابة دوال R، وتصحيح الأخطاء، وتحديد التعليمات البرمجية R، وتنظيم التعليمات البرمجية R والتعليق عليها. ستعرض الموضوعات في تحليل البيانات الإحصائية أمثلة عملية.
R البرمجة باستخدام لغةJohns Hopkins University
About this Course
Familiarity with regression is recommended.
What you will learn
فهم مفاهيم لغة البرمجة المهمة
تكوين برامج البرمجة الإحصائية
الاستفادة من دوال حلقة التكرار R وأدوات تصحيح الأخطاء
جمع معلومات مفصلة باستخدام ملف التعريف R
Skills you will gain
- Euler'S Totient Function
- Normal Distribution
- R Programming
- Mathematical Optimization
Familiarity with regression is recommended.
Offered by
Johns Hopkins University
The mission of The Johns Hopkins University is to educate its students and cultivate their capacity for life-long learning, to foster independent and original research, and to bring the benefits of discovery to the world.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول: الخلفية والشروع في العمل والإجراءات العملية
يتناول هذا الأسبوع الأساسيات للبدء مع لغة البرمجة R. ويحتوي درس مواد الخلفية على معلومات حول ميكانيكا الدورة التدريبية وبعض مقاطع الفيديو حول تثبيت R. كما تغطي مقاطع فيديو الأسبوع الأول تاريخ R وS، وتصفح أنواع البيانات الأساسية في R، ووصف دوال قراءة البيانات وكتابتها. أوصي بمشاهدة مقاطع الفيديو بالترتيب المدرج، ومشاهدة مقاطع الفيديو خارج الترتيب لن تُفسد القصة.
الأسبوع الثاني: البرمجة باستخدام R
مرحبا بك في الأسبوع الثاني من دورة البرمجة R. في هذا الأسبوع سوف نخلع القفازات وستغطي الدروس الموضوعات الأساسية مثل البنيات والدوال. كما سنقدم أول مهمة برمجة لهذه الدورة وموعد تسليمها نهاية الأسبوع.
الأسبوع الثالث: دوال حلقة التكرار وتصحيح الأخطاء
قد وصلنا الآن للأسبوع الثالث من برمجة R، والذي يمثل نقطة المنتصف. سوف تغطي دروس هذا الأسبوع دوال حلقة التكرار وأدوات تصحيح الأخطاء في لغة البرمجة R. وسوف تجعل هذه الجوانب R مفيدة في كلٍّ من العمل التفاعلي وكتابة الرموز الأطول وهي شائعة الاستخدام في مجال العمل.
الأسبوع الرابع: المحاكاة والتعريف
يتناول هذا الأسبوع كيفية محاكاة البيانات في R، والتي هي بمثابة أساس لإجراء دراسات المحاكاة. نحن نوفر أيضًا محلل ملفات التعريف في R والذي يتيح لك جمع معلومات مفصلة حول كيفية تشغيل دوال R الخاصة بك وتحديد الأزمات التي يمكن معالجتها. يعد محلل ملفات التعريف أداة رئيسية لمساعدتك في تحسين برامجك. وأخيرًا، نعرض دالة str، والتي أعتقد شخصيًا أنها الدالة الأكثر فائدة في R.
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