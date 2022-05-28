About this Course

3,020 recent views
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Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 24 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعزيز قدراتك وفرصك في العمل بإبداع داخل أي مؤسسة

    فهم أهمية العمل الجماعي ودوره داخل المؤسسة

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 24 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

مقدمة الدورة التدريبية والوحدة الأولى - التمتُّع بحس الإبداع

4 hours to complete
14 videos (Total 98 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

الوحدة الثانية - المواد الخام والأدوات والمنتجات النهائية

7 hours to complete
12 videos (Total 108 min), 2 readings, 8 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الوحدة الثالثة - طرح الأفكار

2 hours to complete
4 videos (Total 50 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

الوحدة الرابعة - تقييم الأفكار

5 hours to complete
4 videos (Total 41 min), 2 readings, 6 quizzes

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