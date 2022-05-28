في هذه الدورة التدريبية، سنُعزِّز قدراتك وفرصك في العمل بإبداع داخل أي مؤسسة، وستتعلّم فهم أهمية العمل الجماعي ودوره داخل المؤسسة، وستُطوّر مهارات تُميِّزك كطرفٍ فاعلٍ في الفريق. كما ستساعدك مهارات الأعمال المهنية المرتبطة بالعمل الجماعي والإبداع التي ستكتسبها خلال هذه الدورة التدريبية على النجاح في العمل لدى أي مؤسسة.
العمل الجماعي والإبداعUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
This course requires no previous knowledge or skills.
What you will learn
تعزيز قدراتك وفرصك في العمل بإبداع داخل أي مؤسسة
فهم أهمية العمل الجماعي ودوره داخل المؤسسة
This course requires no previous knowledge or skills.
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة الدورة التدريبية والوحدة الأولى - التمتُّع بحس الإبداع
تبدأ هذه الوحدة بمقدمة للدورة التدريبية، ثم ستتعلّم أسباب أهمية الإبداع، والمقصود به، وكيفية بدء التمتّع بحس الإبداع.
الوحدة الثانية - المواد الخام والأدوات والمنتجات النهائية
في هذه الوحدة، ستتعلم طريقةً لتحليل ما نُفكّر فيه حاليًا حتى يمكننا التفكير في تغييره من أجل تحقيق نتائج جديدة.
الوحدة الثالثة - طرح الأفكار
سنتناول في هذه الوحدة دور أساليب التأثير الاجتماعي في تشجيع الآخرين على الاستجابة بشكلٍ إيجابي لطلباتنا. هناك طرق عديدة لتشجيع الأشخاص على الرغبة في التوافق. ثم، سنوضح دور تكوين وسائل الاتصال التي من المرجح أن يتم فهمها وتحظى بقبول الآخرين.
الوحدة الرابعة - تقييم الأفكار
تقييم الأفكار هو جزء مهم من العملية الإبداعية الأشمل. ستتناول هذه الوحدة التحيزات التي تدخل في العملية وطرق الحد منها.
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