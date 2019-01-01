Learner Reviews & Feedback for إنشاء حقيبة الهدايا لتسويق أعمالك باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
بحلول نهاية هذا المشروع، ستقوم بإنشاء العديد من الشعارات الفريدة التي يمكن استخدامها لتظهر على محتويات حقيبة الهدايا لتسويق أعمالك. ستكون قادرًا على دمج نظام الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى للحصول على ضمانات تسويقية للأعمال ذات جمالية وقيمة مضافة. ستشمل هذه الدورة مهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام الإصدار المجاني من Canva. ستنشئ شعارات لمجموعة متنوعة من العناصر التي يتم استخدامها واستدراجها في حقيبة الهدايا. يعد إنشاء شعارات سليمة ومحدودة لاستخدامها على مواد تسويقية عالية الجودة هي الطريقة المثلى لتقديم نفسك للعملاء الجدد المحتملين أو العملاء من أجل زيادة الأعمال التجارية.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....