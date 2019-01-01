Learner Reviews & Feedback for إنشاء حساب بينترست واستغلاله في مشروعك التجاري by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع سيقوم المتعلم بإنشاء حساب مجاني خاص في بينترست واستخدامها كأداة للتسويق. سوف نتعلم كيفية تعديل بيانات بينترست و كيفية ترويضها للحصول على أكبر قدر ممكن من الزوار. في نهاية هذا المشروع سنقوم بذكر ومناقشة إيجابيات بينترست على التسويق التجاري. المستهدف من عملية التعلم هو الشخص الذي يمتلك شركة صغيرة ويرغب في الترويج لأعماله مقابل رسوم بسيطة أو بدون رسوم، أو من حاول الإعلان المدفوع بدون عائد كبير.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....