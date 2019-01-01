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Back to إنشاء حساب بينترست واستغلاله في مشروعك التجاري

Learner Reviews & Feedback for إنشاء حساب بينترست واستغلاله في مشروعك التجاري by Coursera Project Network

About the Course

في هذا المشروع سيقوم المتعلم بإنشاء حساب مجاني خاص في بينترست واستخدامها كأداة للتسويق. سوف نتعلم كيفية تعديل بيانات بينترست و كيفية ترويضها للحصول على أكبر قدر ممكن من الزوار. في نهاية هذا المشروع سنقوم بذكر ومناقشة إيجابيات بينترست على التسويق التجاري. المستهدف من عملية التعلم هو الشخص الذي يمتلك شركة صغيرة ويرغب في الترويج لأعماله مقابل رسوم بسيطة أو بدون رسوم، أو من حاول الإعلان المدفوع بدون عائد كبير. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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