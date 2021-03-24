Learner Reviews & Feedback for التسويق للمشاريع الصغيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك by Coursera Project Network
4.4
stars
35 ratings
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9 reviews
About the Course
في نهاية هذا المشروع، سيتعلم المتدربون كيفية استخدام فيسبوك لترويج شركاتهم الصغيرة. سوف يتعلمون أيضاً كيفية إنشاء حساب شخصي وإحترافي أو عملي، بالإضافة إلى إنشاء صفحة أعمال تمثل مشاريعهم و شركاتهم بأفضل طريقة ، وكيفية التفاعل بشكل استباقي و فعال مع جمهورهم المستهدف من خلال مشاركة الصور, العروض الخاصة , المنتجات الجديدة وغيرها. كما سوف نحدد المعلومات الأساسية التي يجب أن تشملها هذه صفحة ليتمكن الزبائن من إيجاد وسائل الاتصال و مكان الشركة أو المتجر أو الموقع الإلكتروني للعمل، وما هي طريقة طلب أو شراء منتج أو حجز الخدمات المروجة. كما سنغطي وسيلة المسنجر وقواعد إدارة البريد واستعمال الردود التلقائية.
وكيفية تخطيط ومشاركة المحتوى الخاص بهم، ونشر الإعلانات ودراسة مدى فعالية منشوراتك في جذب الإنتباه والتفاعل من طرف عملاء و زبناء المستقبل وتحليل تقدمهم و معرفة ما أثار فضول زبائنهم. وأخيراً سنتعرف على كيفية استخدام ميزات المعاينة في صفحة نشاطك التجاري لتقييم مدى نجاح إستراتيجية صفحتك وتعرف أكثر على زبونك المثالي
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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1 - 10 of 10 Reviews for التسويق للمشاريع الصغيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
By Noufallharbi
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Mar 24, 2021
جميله
By مجتبى ا ن
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Apr 20, 2021
تعلمت انشاء المشروعات الصغيرة
وان أجمل هذه المشروعات مشاريع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك