Learner Reviews & Feedback for التسويق العضوي: مجموعات الفيسبوك للشركات الصغيرة by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع سيقوم المتعلم بإنشاء ملف تعريف العميل وإتقان قواعد السلوك في مجموعات فيسبوك واستخدامها كأداة للتسويق. سوف نتعلم كيفية إيجاد عملاء باستخدام طريقة تنظيمية مجانية بدون إعلانات مدفوعة. في نهاية هذا المشروع سنقوم بوضع خطة عمل يومية لمجموعة فيسبوك للترويج للأعمال التجارية الصغيرة خطوة بخطوة وتطوير حساب فيسبوك قوي مؤثر لجذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة. سيتمكن المتعلمون من إنشاء ملف شخصي للمستهلك المثالي. و سيتعلم كيفية استخدام برنامج العميل للعثور على مجموعات الفيسبوك المناسبة لإجراء اتصالات، وأيضًا كيفية تحديد ما إذا كانت المجموعة نشطة وتفاعلية. أخيرًا نظرة شاملة عن بعض "آداب التعامل" حول الطريقة المناسبة للتفاعل في مجموعة الفيسبوك.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....