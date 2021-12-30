Alfaisal University | KLD Logo

Alfaisal University | KLD

أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية. أما عن KLD فهي شركة نُقدِّم حلول تدريب إلكتروني عالية الجودة مصممة للعالم العربي، مع مجموعة متنوعة من برامج التدريب الفعالة من حيث التكلفة؛ حيث نوفر لمنظمتك الأدوات المناسبة لتزدهر في اقتصاد المعرفة التنافسي الحالي. تعمل KLD مع خبراء رائدين بالمجالات المختلفة ومطوري محتوى ذوو خبرة و شهرة؛ لتصميم دورات تدريبية عالية الجودة حول مجموعة واسعة من موضوعات الأعمال. وتتمثل قيم الشركة في: التركيز على العملاء، النزاهة حيث أنها تلتزم بأعلى معايير النزاهة في جميع أعمالها، الجودة: فهي تعمل مع خبراء متخصصين؛ لإنشاء محتوى عالي الجودة، والالتزام.

Courses and Specializations

Alfaisal.KLD

Alfaisal.KLD

Alfaisal/KLD

Alfaisal/KLD

Eman Okashah

Eman Okashah

MOUSSA Ahmed

MOUSSA Ahmed

yassmin abo fakher

yassmin abo fakher

www.alfaisal.edu/en
https://www.facebook.com/Klderaclub/
https://twitter.com/KldHub?t=wDunhZdljHpeRsYb3rOJCQ&s=08
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