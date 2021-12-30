البرمجة اللغوية العصبية | NLP
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فن التفاوض | The Art of Negotiation
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أخلاقيات وآداب السلوك في الأعمال
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التنسيق في مايكروسوفت إكسل | Formatting in MS Excel
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إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية
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مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering
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مهارات إدارة المواهب | Talent Management Skills
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المؤشرات الاقتصادية | Economic Indicators
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طرق تقييم الشركات | Business Valuation Approaches
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خدمة العملاء | Customer Service
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إدخال البيانات في مايكروسوفت إكسل
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نماذج الاستراتيجيات والمؤسسات
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الذكاء العاطفي | Emotional Intelligence
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لغة الجسد | Body Language
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فن رواية قصة البيانات | The Art of Data Storytelling
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نماذج الابتكار | Innovation Models
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فن الإقناع | The Art of Persuasion
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الاعتراف بالإيراد | Revenue Recognition
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الإدارة الفعالة للوقت | Effective Time Management
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أسرار النجاح في العمل | Secrets of Success at Work
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بناء خطة التسويق |Building a Marketing Plan
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إدارة الأزمات | Crisis Management
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المهارات الأساسية لمديري اليوم
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محاسبة المقبوضات والديون المعدومة
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الطاقة الإيجابية | Positive Energy
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إدارة الثروات | Wealth Management
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القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير
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تنسيق الصفحات في مايكروسوفت وورد
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الدين الحكومي وعجز الموازنة
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المالية لغير الخبراء الماليين
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الدخل القومي | National Income
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فن رواية القصص | The Art of Storytelling
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مقدمة عن بنوك الاستثمار
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موضوعات متقدمة في برنامج مايكروسوفت وورد
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محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات
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مقدمة في علم الاقتصاد | Introduction to Economics
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المبادئ المحاسبية في التقارير والقوائم المالية
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محاسبة الأوراق المالية القابلة للتداول
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تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوق
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النقود والتضخم | Money and Inflation
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المحاسبة عن حقوق المساهمين
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إدارة المعرفة | Knowledge Management
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الاقتصاد الجزئي: قوة الأسواق | Microeconomics
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الاقتصاد المفتوح | The Open Economy
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محاسبة المخزون | Accounting for inventory
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مهارات التفكير الجانبي | Lateral Thinking Skills
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إتقان فن الإنجاز | Mastering The Art of Achieving
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قائمة التدفقات النقدية | Cash Flow Statement
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مقاييس التسويق وربحية التسويق
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إدارة سلاسل الإمداد | Supply Chain Management
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تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاط
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تجربة العملاء وخلق القيمة
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كيفية السيطرة على التوتر والقلق
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استراتيجيات التسعير | Pricing Strategies
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القيادة بدون سلطة | Leading without Authority
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الجداول والرسوم التوضيحية في مايكروسوفت إكسل
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التوازن بين القدرات والتوقعات في بناء الذات
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أساسيات الموازنة التخطيطية الفعالة
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الأسواق المالية | Financial Markets
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نماذج تقييم الأداء | Performance Management Models
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نماذج إدارة العمليات | Operations Management Models
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إدارة المشتريات والعقود
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مهارات إدارة التغيير الذاتي
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النمو الاقتصادي | Economic Growth
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مهارات ذكاء النجاح | Success Intelligence Skills
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مهارات تسوية النزاعات | Conflict Resolution Skills
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البطالة | Unemployment
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قائمة الميزانية وقائمة الدخل
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مهارات التفكير التأملي | Reflective Thinking Skills
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كيف توازن بين عملك وحياتك الشخصية
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دليل الاستثمار | Investment Guide
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النظام النقدي | Monetary System
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مهارات العرض والتقديم | Presentation Skills
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استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية
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الاقتصاد الإداري | Managerial Economics
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مقدمة عن المشتقات وإدارة المخاطر
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التركيز على العملاء وأثر ذلك على الربحية
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مهارة مخاطبة الجمهور | Public Speaking Skills
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