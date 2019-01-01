Learner Reviews & Feedback for طرق تقييم الشركات | Business Valuation Approaches by Alfaisal University | KLD
About the Course
هل قررت يوماً أن تستثمر أموالك في شراء أسهم شركة؟ هل عُرض عليك أكثر من فرصة للاستثمار، واحترت فى الاختيار بين هذه الفرص؟ هل قررت يوماً أن تبيع شركتك، ولم تكن لديك الخبرة الكافية لتقييمها أو تحديد سعر بيع السهم الذي يحقق لك أعلى عائد؟ هل طلبت منك شركتك كمحاسب أو محلل مالي أن تُقيّم شركةً جديدة تنوي شراءها أو التنبؤ بمكاسبها في المستقبل وخشيتَ من إعطاء تحليلات غير دقيقة؟
سنتناول هنا مواضيع هذه المواقف المحيرة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بمعرفة طرق تقييم الشركات أو كان مجال عملك يتطلب تلك المعرفة وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مفهوم التحليل المالي، تبيان مفهوم تحليل الأعمال التجارية، إيضاح مفهوم التحليل المحاسبي، شرح كيفية التنبؤ بالمكاسب المستقبلية....