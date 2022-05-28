《基于.NET的Web开发技术》是.NET环境下进行Web编程的一门重要课程。内容包括Web原理及环境部署、HTML基础、CSS应用、JavaScript基础、ASP.NET技术；重点介绍ASP.NET技术及相关的数据库应用开发，通过实例介绍各种技术的特点及应用。
This course is part of the .Net平台下的软件开发技术 Specialization
Offered By
About this Course
Offered by
Xi'an Jiaotong University
Xi'an Jiaotong University is one of the oldest institutions of higher learning in China. Founded in Shanghai in 1896 as Nanyang Public, it was renamed Jiaotong University in 1921. In 1956, at the direction of the State Council, the university was moved to Xi’an, an important historical city, and renamed Xi'an Jiaotong University (XJTU). Now, XJTU is a comprehensive research university offering programs in ten areas—science, engineering, medicine, economics, management, humanities, art, law, philosophy and education. XJTU features 26 schools, 8 undergraduate residential colleges, 12 teaching hospitals, and serves about 30,000 full-time students, including over 14,600 graduate students.
Syllabus - What you will learn from this course
因特网及HTML基础
本单元主要介绍与Web开发有关的因特网的相关基础知识，如因特网工作的基本原理，URL、DNS、HTTP的概念，五层协议及IP地址等；在此基础上引入简单的HTML语法及标签使用。
CSS及JavaScript
本单元主要介绍了CSS的概念、基本用法、相关属性及其在页面布局中的简单应用；并且引入客户端脚本JavaScript，重点介绍了JS的基本语法、事件驱动及浏览器的内置对象。
ASP.NET服务器控件及内置对象
本单元主要介绍了ASP.NET的各类控件，包括Web服务器控件、安全验证控件、导航控件，并且介绍了ASP.NET的内置对象，通过引入具体的实例对上述内容做进一步的巩固提高。
ADO.NET及数据库应用
本单元主要介绍ASP.NET环境下数据库的开发及应用，内容包括：ADO.NET对象模型、数据源控件、数据绑定的概念和数据绑定控件，并利用上述知识编写简单的应用程序。
About the .Net平台下的软件开发技术 Specialization
本专项课程向所有希望成为.Net程序员的学习者介绍.Net平台下的软件开发技术。课程从计算机基础知识入手，不需要先修课程。也就是说，无论你目前从事何种行业、有什么样的专业背景，都能快速理解课程内容。我们从零起点开始，首先向你介绍计算机的基础知识；之后，将系统介绍C#程序设计的方法和技巧，帮你实现“从入门到提高、到实用”的进阶。C#是微软公司专门为.Net平台创建的一门程序设计语言，可以访问强大的.NET框架类库，特别适合于有大量需求的应用程序开发任务，尤其是企业应用程序、基于Web的应用程序和移动式应用程序。为了帮助你真正具备各类应用程序开发能力，在介绍完C#编程方法之后，本专项课程还系统讲述了SQL Server数据库技术、基于.Net的Web开发技术。借助配套的在线编程测试，可以有效训练和提升你的实际编程序水平。最后，通过与微软亚洲研究院联合开设的结业实训项目，帮助你具备.Net应用程序开发和Web应用程序开发的基本能力。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.