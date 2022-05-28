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Course 5 of 6 in the
.Net平台下的软件开发技术 Specialization
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Instructors

Offered by

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Xi'an Jiaotong University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

因特网及HTML基础

3 hours to complete
11 videos (Total 119 min)
Week
2

Week 2

5 hours to complete

CSS及JavaScript

5 hours to complete
13 videos (Total 207 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

ASP.NET服务器控件及内置对象

3 hours to complete
9 videos (Total 109 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

ADO.NET及数据库应用

4 hours to complete
11 videos (Total 129 min)

About the .Net平台下的软件开发技术 Specialization

.Net平台下的软件开发技术

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