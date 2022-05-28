Использование Excel широко распространено в отрасли. Это очень мощный инструмент анализа данных, и почти все крупные и малые предприятия используют Excel в своей повседневной работе. Это вводный курс по использованию Excel, который предоставляет знания о работе в Excel с целью ее использования для более продвинутых тем деловой статистики позже. Курс разработан с учетом двух типов учащихся — тех, у кого очень мало функциональных знаний о Excel, и тех, кто регулярно использует Excel, но на периферийном уровне и хочет развить свои навыки. Курс включает в себя базовые операции, такие как импорт данных в Excel с использованием различных форматов данных, организацию и управление данными, а также некоторые более продвинутые функции Excel. В целом, знакомство с функциями Excel проходит на базе простых для понимания примеров, которые демонстрируются таким образом, чтобы учащимся не составило труда понять и применить их.
Введение в анализ данных с помощью ExcelRice University
About this Course
Skills you will gain
- Euler'S Totient Function
- Approximation Error
- Chart
- Average
Offered by
Rice University
Rice University is consistently ranked among the top 20 universities in the U.S. and the top 100 in the world. Rice has highly respected schools of Architecture, Business, Continuing Studies, Engineering, Humanities, Music, Natural Sciences and Social Sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy.
Syllabus - What you will learn from this course
Введение в электронные таблицы
Введение в электронные таблицы, импорт данных, управление данными. Основные операции и функции электронных таблиц.
Функции электронной таблицы для организации данных
Введение в некоторые более полезные функции, такие как вложенная функция ЕСЛИ, функции ЕСЛИ, ВПР и ГПР в Excel.
Введение в фильтры, сводные таблицы и диаграммы
Введение в возможности фильтров данных в Excel, создание сводных таблиц для организации данных и введение в диаграммы в Excel.
Расширенные возможности построения графиков и диаграмм
Построение различных линейных, столбчатых и круговых диаграмм. Использование функций сводных диаграмм в Excel. Понимание и построение гистограмм и точечных графиков.
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