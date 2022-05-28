About this Course

4,115 recent views
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Approx. 20 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Euler'S Totient Function
  • Approximation Error
  • Chart
  • Average
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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Rice University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

Введение в электронные таблицы

5 hours to complete
8 videos (Total 40 min), 4 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

Функции электронной таблицы для организации данных

5 hours to complete
8 videos (Total 44 min)
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Введение в фильтры, сводные таблицы и диаграммы

4 hours to complete
7 videos (Total 42 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Расширенные возможности построения графиков и диаграмм

5 hours to complete
7 videos (Total 41 min), 1 reading, 7 quizzes

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